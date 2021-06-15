Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210615/serial-1737124249.html
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко - РИА Новости, 15.06.2021
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко
Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:36
2021-06-15T19:36
культура
павел деревянко
александр цыпкин
юрий колокольников
кино и сериалы
новости культуры
максим виторган
ингеборга дапкунайте
оксана акиньшина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737123913_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_6c83282bf46bf8ebdae669fd8bf14931.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Надеждой Михалковой и Максимом Виторганом в ролях запланирована на осень 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "КиноПоиск HD"."Премьера запланирована на осень 2021 года", - рассказали в пресс-службе.Съемки проекта уже начались в Москве, в них примут участие Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие. Режиссером нового сезона "Беспринципных" снова станет Роман Прыгунов, добавили в пресс-службе."Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный "Ералаш" для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное - любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим", - процитировали в пресс-службе слова Цыпкина.Премьера первого сезона сериала состоялась осенью 2020 года. "Беспринципные" представляют собой сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главными героями сериала стали жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.
https://ria.ru/20201120/tsypkin-1585388996.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/0f/1737123913_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_2d8a34a11fa5e7cbc40a8962c00649e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
павел деревянко, александр цыпкин, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, максим виторган, ингеборга дапкунайте, оксана акиньшина
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко
19:36 15.06.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Павел Деревянко, актриса Виктория Исакова и писатель Александр Цыпкин (слева направо) на красной дорожке фестиваля короткометражного кино "Короче".
Актер Павел Деревянко, актриса Виктория Исакова и писатель Александр Цыпкин (слева направо) на красной дорожке фестиваля короткометражного кино Короче. - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк

Премьера второго сезона сериала "Беспринципные" с Деревянко запланирована на осень 2021 года

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Надеждой Михалковой и Максимом Виторганом в ролях запланирована на осень 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "КиноПоиск HD".
"Премьера запланирована на осень 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
© Фото : Медиаслово 2020Кадр из сериала "Беспринципные"
Кадр из сериала Беспринципные - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : Медиаслово 2020
Кадр из сериала "Беспринципные"
Съемки проекта уже начались в Москве, в них примут участие Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие. Режиссером нового сезона "Беспринципных" снова станет Роман Прыгунов, добавили в пресс-службе.
"Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный "Ералаш" для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное - любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим", - процитировали в пресс-службе слова Цыпкина.
Премьера первого сезона сериала состоялась осенью 2020 года. "Беспринципные" представляют собой сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главными героями сериала стали жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.
Писатель Александр Цыпкин и музыкант Борис Гребенщиков - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября 2020, 08:00Культура
Переводимая игра слов. Американские актеры записали рассказы Цыпкина
 
КультураПавел ДеревянкоАлександр ЦыпкинЮрий КолокольниковКино и сериалыНовости культурыМаксим ВиторганИнгеборга ДапкунайтеОксана Акиньшина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Путин отказался от протокольной встречи в аэропорту Женевы, пишут СМИ
08:40Цена на нефть марки Brent выросла до 74,64 доллара за баррель
08:38Захарова раскритиковала новую стратегию Евросоюза в отношении России
08:33СК завел дело против школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
08:24Москвичам пообещали облачную погоду и до 26 градусов тепла
08:13В Новосибирске арестовали директора АЗС, где произошел пожар
07:52Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в стране
07:32Столтенберг потребовал от Украины "большего" для вступления в НАТО
07:26В России разработают новый вариант Су-57
07:11Глава Приморья Кожемяко привился от коронавируса "Спутником V"
07:08Человекоподобный робот-"симулянт" будет учить будущих врачей
07:02Группа конгрессменов призвала Байдена сотрудничать с Россией в ряде сфер
06:26Тела супругов, пропавших с лодки на озере Ханка в Приморье, нашли
06:16Малышева назвала эффективный способ борьбы с комарами
06:07"Начинается расправа": Тимошенко обратилась к украинцам
06:03ВТБ не ждет перегрева рынка ипотеки из-за продления госпрограммы
06:01Роспотребнадзор оценил качество кондитерский изделий
05:31Ургант высмеял Губерниева после скандала с Бузовой в прямом эфире
05:06ВТБ считает, что выдача ипотеки в этом году побьет прошлогодний рекорд
04:35Министр обороны Колумбии назвал взрыв заминированного автомобиля терактом
Лента новостейМолния