https://ria.ru/20210615/serial-1737124249.html
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко - РИА Новости, 15.06.2021
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко
Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T19:36
2021-06-15T19:36
2021-06-15T19:36
культура
павел деревянко
александр цыпкин
юрий колокольников
кино и сериалы
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максим виторган
ингеборга дапкунайте
оксана акиньшина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Надеждой Михалковой и Максимом Виторганом в ролях запланирована на осень 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "КиноПоиск HD"."Премьера запланирована на осень 2021 года", - рассказали в пресс-службе.Съемки проекта уже начались в Москве, в них примут участие Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие. Режиссером нового сезона "Беспринципных" снова станет Роман Прыгунов, добавили в пресс-службе."Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный "Ералаш" для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное - любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим", - процитировали в пресс-службе слова Цыпкина.Премьера первого сезона сериала состоялась осенью 2020 года. "Беспринципные" представляют собой сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главными героями сериала стали жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.
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павел деревянко, александр цыпкин, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, максим виторган, ингеборга дапкунайте, оксана акиньшина
Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко
Премьера второго сезона сериала "Беспринципные" с Деревянко запланирована на осень 2021 года
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Надеждой Михалковой и Максимом Виторганом в ролях запланирована на осень 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "КиноПоиск HD".
"Премьера запланирована на осень 2021 года", - рассказали в пресс-службе.
Съемки проекта уже начались в Москве, в них примут участие Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие. Режиссером нового сезона "Беспринципных" снова станет Роман Прыгунов, добавили в пресс-службе.
"Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный "Ералаш" для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное - любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим", - процитировали в пресс-службе слова Цыпкина.
Премьера первого сезона сериала состоялась осенью 2020 года. "Беспринципные" представляют собой сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главными героями сериала стали жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.