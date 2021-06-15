https://ria.ru/20210615/serial-1737124249.html

Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко

Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко - РИА Новости, 15.06.2021

Стало известно, когда выйдет второй сезон "Беспринципных" с Деревянко

Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T19:36

2021-06-15T19:36

2021-06-15T19:36

культура

павел деревянко

александр цыпкин

юрий колокольников

кино и сериалы

новости культуры

максим виторган

ингеборга дапкунайте

оксана акиньшина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Премьера второго сезона комедийного сериала "Беспринципные" по мотивам сатирических рассказов Александра Цыпкина с Павлом Деревянко, Оксаной Акиньшиной, Надеждой Михалковой и Максимом Виторганом в ролях запланирована на осень 2021 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе "КиноПоиск HD"."Премьера запланирована на осень 2021 года", - рассказали в пресс-службе.Съемки проекта уже начались в Москве, в них примут участие Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко, Надежда Михалкова, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте и другие. Режиссером нового сезона "Беспринципных" снова станет Роман Прыгунов, добавили в пресс-службе."Концепция сериала не изменится: это такой забористый и гротескный "Ералаш" для взрослых, в котором высмеиваются сегодняшние тренды. Мы не пощадили никого, сохранив при этом главное - любовь к людям и к своим героям. Они все те же, но в каждом эпизоде будут появляться новые имена, зрителям будет интересно наблюдать за происходящим", - процитировали в пресс-службе слова Цыпкина.Премьера первого сезона сериала состоялась осенью 2020 года. "Беспринципные" представляют собой сатирические зарисовки по мотивам рассказов Цыпкина. Главными героями сериала стали жители Патриарших прудов со своими неприличными историями, о которых не принято говорить вслух.

https://ria.ru/20201120/tsypkin-1585388996.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел деревянко, александр цыпкин, юрий колокольников, кино и сериалы, новости культуры, максим виторган, ингеборга дапкунайте, оксана акиньшина