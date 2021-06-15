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В Уфе задержали двух человек, сбивших на самокате пожилого мужчину
В Уфе задержали двух человек, сбивших на самокате пожилого мужчину - РИА Новости, 15.06.2021
В Уфе задержали двух человек, сбивших на самокате пожилого мужчину
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, один из которых, предположительно, сбил на самокате 84-летнего мужчину в Уфе, сообщили в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:50
2021-06-15T11:45
уфа
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, один из которых, предположительно, сбил на самокате 84-летнего мужчину в Уфе, сообщили в управлении МВД РФ по Уфе."В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Уфе установили и доставили предполагаемых участников происшествия. Ими оказались 21 и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района", - говорится в сообщении.Полицейские установили, что вечером 12 июня мужчина проходил недалеко от торгового центра "Фирма Мир", когда почувствовал резкий удар. От столкновения он упал на землю. В этот момент к нему подошли двое молодых людей, которые его подняли и посадили на скамейку, после чего сразу же покинули место происшествия. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. У пострадавшего медики диагностировали травмы бедра и плеча.Просмотрев видеозаписи, полицейские установили, что наезд осуществил один из молодых людей на самокате. Второй, останавливаясь, помогает своему товарищу усадить потерпевшего на скамейку.В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
https://ria.ru/20210608/politseyskiy-1736143446.html
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60
уфа, происшествия
В Уфе задержали двух человек, сбивших на самокате пожилого мужчину
09:50 15.06.2021 (обновлено: 11:45 15.06.2021)
 
© Запись с камеры наблюденияВ Уфе установлена личность молодого человека, сбившего на электросамокате сбил 84-летнего мужчину
В Уфе установлена личность молодого человека, сбившего на электросамокате сбил 84-летнего мужчину
© Запись с камеры наблюдения

В Уфе задержали двух человек, сбивших на самокате пожилого мужчину

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали двух молодых людей, один из которых, предположительно, сбил на самокате 84-летнего мужчину в Уфе, сообщили в управлении МВД РФ по Уфе.
"В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска управления МВД России по городу Уфе установили и доставили предполагаемых участников происшествия. Ими оказались 21 и 23-летний уроженцы Дюртюлинского района", - говорится в сообщении.
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8 июня, 14:24
В Татарстане нетрезвый полицейский сбил ребенка на самокате
Полицейские установили, что вечером 12 июня мужчина проходил недалеко от торгового центра "Фирма Мир", когда почувствовал резкий удар. От столкновения он упал на землю. В этот момент к нему подошли двое молодых людей, которые его подняли и посадили на скамейку, после чего сразу же покинули место происшествия. Прохожие вызвали бригаду скорой помощи. У пострадавшего медики диагностировали травмы бедра и плеча.
Просмотрев видеозаписи, полицейские установили, что наезд осуществил один из молодых людей на самокате. Второй, останавливаясь, помогает своему товарищу усадить потерпевшего на скамейку.
В настоящее время продолжается проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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