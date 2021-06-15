https://ria.ru/20210615/sammit-1737149859.html

В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США

В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США - РИА Новости, 16.06.2021

В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США

Один из популярных баров в Женеве создал коктейль в честь саммита Россия-США, сравнив встречу двух президентов с остросюжетным кино, за которым весь мир... РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-15T23:46

2021-06-15T23:46

2021-06-16T08:54

саммит путина и байдена

россия

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

в мире

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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Один из популярных баров в Женеве создал коктейль в честь саммита Россия-США, сравнив встречу двух президентов с остросюжетным кино, за которым весь мир наблюдает с запасом попкорна, передает корреспондент РИА Новости."Саммит для Женевы имеет историческое значение и очень важен для города. Таких встреч тут не было с 1985 года. Так что мы решили создать коктейль, чтобы отметить это событие", - рассказал РИА Новости старший бармен женевского бара Bottle Brothers Разван Кавалу.Коктейль называется Summit Cinémа."Мы вдохновлялись русскими напитками - киселем и компотом, а также взяли русскую водку как основу. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном", - добавил бармен.По его словам, попкорн имеет особое значение, потому что весь мир следит за встречей в Женеве, как за кино, а кино ассоциируется с попкорном."Было бы круто, если бы Байден или Путин зашли бы в бар и попробовали бы наш коктейль", - добавил Кавалу.Коктейль будет включён в меню бара в течение всей недели. Но если окажется популярным, то появится в меню на постоянной основе.Ранее одно из кафе в Женеве также создало торты в честь саммита Россия-США, который пройдет в Женеве 16 июня.

https://ria.ru/20210615/dokumenty-1737140256.html

https://ria.ru/20210614/tort-1736979997.html

россия

женева (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире