https://ria.ru/20210615/sammit-1737149859.html
В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США
В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США - РИА Новости, 16.06.2021
В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США
Один из популярных баров в Женеве создал коктейль в честь саммита Россия-США, сравнив встречу двух президентов с остросюжетным кино, за которым весь мир... РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T23:46
2021-06-15T23:46
2021-06-16T08:54
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владимир путин
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сша
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Один из популярных баров в Женеве создал коктейль в честь саммита Россия-США, сравнив встречу двух президентов с остросюжетным кино, за которым весь мир наблюдает с запасом попкорна, передает корреспондент РИА Новости."Саммит для Женевы имеет историческое значение и очень важен для города. Таких встреч тут не было с 1985 года. Так что мы решили создать коктейль, чтобы отметить это событие", - рассказал РИА Новости старший бармен женевского бара Bottle Brothers Разван Кавалу.Коктейль называется Summit Cinémа."Мы вдохновлялись русскими напитками - киселем и компотом, а также взяли русскую водку как основу. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном", - добавил бармен.По его словам, попкорн имеет особое значение, потому что весь мир следит за встречей в Женеве, как за кино, а кино ассоциируется с попкорном."Было бы круто, если бы Байден или Путин зашли бы в бар и попробовали бы наш коктейль", - добавил Кавалу.Коктейль будет включён в меню бара в течение всей недели. Но если окажется популярным, то появится в меню на постоянной основе.Ранее одно из кафе в Женеве также создало торты в честь саммита Россия-США, который пройдет в Женеве 16 июня.
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саммит путина и байдена, россия, джо байден, владимир путин, женева (город), сша, в мире
В Женеве создали коктейль к саммиту Россия-США
23:46 15.06.2021 (обновлено: 08:54 16.06.2021)
Бар в Женеве создал коктейль к саммиту Россия-США
ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости, Елизавета Исакова. Один из популярных баров в Женеве создал коктейль в честь саммита Россия-США, сравнив встречу двух президентов с остросюжетным кино, за которым весь мир наблюдает с запасом попкорна, передает корреспондент РИА Новости.
"Саммит для Женевы
имеет историческое значение и очень важен для города. Таких встреч тут не было с 1985 года. Так что мы решили создать коктейль, чтобы отметить это событие", - рассказал РИА Новости старший бармен женевского бара Bottle Brothers Разван Кавалу.
Коктейль называется Summit Cinémа.
"Мы вдохновлялись русскими напитками - киселем и компотом, а также взяли русскую водку как основу. Американская сторона представлена в коктейле клюквой и карамелизированным попкорном", - добавил бармен.
По его словам, попкорн имеет особое значение, потому что весь мир следит за встречей в Женеве, как за кино, а кино ассоциируется с попкорном.
"Было бы круто, если бы Байден или Путин зашли бы в бар и попробовали бы наш коктейль", - добавил Кавалу.
Коктейль будет включён в меню бара в течение всей недели. Но если окажется популярным, то появится в меню на постоянной основе.
Ранее одно из кафе в Женеве также создало торты в честь саммита Россия-США, который пройдет в Женеве 16 июня.