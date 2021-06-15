https://ria.ru/20210615/sammit-1737099655.html
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом - РИА Новости, 15.06.2021
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом
Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:09
2021-06-15T16:09
2021-06-15T17:07
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных журналистов от саммита — в материале РИА Новости. По мнению обозревателя Le Figaro Рено Жирара, нет никаких причин для провала переговоров 16 июня. В Москве по-прежнему относятся к Пекину с подозрением, несмотря на союзнические отношения, указал Жирар. США же последние годы перешли от сотрудничества с Китаем к противостоянию — об этом американский лидер заявил на недавнем саммите G7 в Корнуолле. Автор The New York Times Серж Шмеманн сравнил встречу Путина и Байдена в Женеве с саммитом Рейгана и Горбачева в 1985 году, который тоже прошел в этом швейцарском городе. По мнению обозревателя, переговоры президентов даже без совместного коммюнике станут достижением — учитывая, что диалог Москвы и Вашингтона оказался на самом низком уровне и это признают оба лидера. Мэделин Роуч из Time также высказала мысль о том, что российско-американские отношения достигли "самого дна". Как напомнила журналистка, в последний год Штаты под разными предлогами вводили санкции против Москвы, та же, в свою очередь, регулярно выступала с обвинениям в адрес США. "Встреча Путина с Байденом, несомненно, будет сильно отличаться от его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — уверена она.По мнению Роуч, Байден займет более жесткую позицию по отношению к России, нежели его предшественник, но лидеры смогут наладить диалог. Мир возлагает большие надежды на саммит Россия — США, констатировал Ефим Фиштейн из чешского издания Reflex. Как отметил автор, президент США намерен общаться с Путиным с позиции силы. Фиштейн при этом задался вопросом, откуда такая риторика может появиться у американского лидера, если он не смог провести в США ни одной серьезной реформы. "Он не выполнил ни одного обещания. Даже запланированного числа вакцинированных не удастся достигнуть из-за того, что темпы вакцинации замедляются", — добавил журналист. Фиштейн убежден, что Путин не станет церемониться с американским коллегой. Мэтью Рожански из Politico напомнил об обещании Байдена занять жесткую позицию на саммите. Обозреватель указал на необходимость сохранения диалога, несмотря на разногласия."На протяжении многих лет американские президенты доказывали: чтобы справляться с этими отношениями, нужно три типа жесткости — жесткие слова, выдержка и верность своим действиям", — написал он. По мнению журналиста, Байдену следует быть последовательным и стойким во взаимоотношениях с Россией. Сербская газета "Печат" процитировала заявление Путина о том, что США повторяют ошибки Советского Союза. В материале раскритиковали тех, кто считает слова российского президента проявлением слабости. Автор подчеркнул важность предстоящего саммита для всего мира, но при этом призвал не ждать прорывных итогов. По материалам ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210615/sammit-1737063595.html
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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом
16:09 15.06.2021 (обновлено: 17:07 15.06.2021)
Западные СМИ о саммите Россия — США: Путин не будет церемониться с Байденом
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Предстоящая встреча Владимира Путина
с американским коллегой Джо Байденом
в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных журналистов от саммита — в материале РИА Новости.
По мнению обозревателя Le Figaro
Рено Жирара, нет никаких причин для провала переговоров 16 июня.
"Помимо идеологических разногласий, у Джо Байдена и Владимира Путина есть общий интерес, о котором открыто заявляет Байден и о котором Путин не говорит: замедлить подъем Китая", — считает он.
В Москве по-прежнему относятся к Пекину с подозрением, несмотря на союзнические отношения, указал Жирар. США
же последние годы перешли от сотрудничества с Китаем
к противостоянию — об этом американский лидер заявил на недавнем саммите G7
в Корнуолле
.
Автор The New York Times
Серж Шмеманн сравнил встречу Путина и Байдена в Женеве
с саммитом Рейгана и Горбачева в 1985 году, который тоже прошел в этом швейцарском городе. По мнению обозревателя, переговоры президентов даже без совместного коммюнике станут достижением — учитывая, что диалог Москвы и Вашингтона оказался на самом низком уровне и это признают оба лидера.
Мэделин Роуч из Time
также высказала мысль о том, что российско-американские отношения достигли "самого дна". Как напомнила журналистка, в последний год Штаты под разными предлогами вводили санкции против Москвы, та же, в свою очередь, регулярно выступала с обвинениям в адрес США.
"Встреча Путина с Байденом, несомненно, будет сильно отличаться от его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — уверена она.
По мнению Роуч, Байден займет более жесткую позицию по отношению к России, нежели его предшественник, но лидеры смогут наладить диалог.
Мир возлагает большие надежды на саммит Россия — США, констатировал Ефим Фиштейн из чешского издания Reflex
.
"Для Байдена это возможность опровергнуть слухи о его хиреющих умственных способностях и доказать, что он так же свеж и искрометен, как полвека назад", — написал он.
Как отметил автор, президент США намерен общаться с Путиным с позиции силы. Фиштейн при этом задался вопросом, откуда такая риторика может появиться у американского лидера, если он не смог провести в США ни одной серьезной реформы.
"Он не выполнил ни одного обещания. Даже запланированного числа вакцинированных не удастся достигнуть из-за того, что темпы вакцинации замедляются", — добавил журналист.
Фиштейн убежден, что Путин не станет церемониться с американским коллегой.
Мэтью Рожански из Politico
напомнил об обещании Байдена занять жесткую позицию на саммите. Обозреватель указал на необходимость сохранения диалога, несмотря на разногласия.
"На протяжении многих лет американские президенты доказывали: чтобы справляться с этими отношениями, нужно три типа жесткости — жесткие слова, выдержка и верность своим действиям", — написал он. По мнению журналиста, Байдену следует быть последовательным и стойким во взаимоотношениях с Россией.
Сербская газета "Печат
" процитировала заявление Путина о том, что США повторяют ошибки Советского Союза. В материале раскритиковали тех, кто считает слова российского президента проявлением слабости.
"Нельзя назвать слабым того политика и то государство, которые протащили еще один свой магистральный газопровод в самое сердце западной натовской империи, несмотря на все санкции, угрозу и сопротивление "сильнейшей державы мира", — говорится в публикации.
Автор подчеркнул важность предстоящего саммита для всего мира, но при этом призвал не ждать прорывных итогов.