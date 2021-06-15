Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/sammit-1737099655.html
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом - РИА Новости, 15.06.2021
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом
Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:09
2021-06-15T17:07
россия
джо байден
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_347b5ed6973760b8c40564782b323bfe.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных журналистов от саммита — в материале РИА Новости. По мнению обозревателя Le Figaro Рено Жирара, нет никаких причин для провала переговоров 16 июня. В Москве по-прежнему относятся к Пекину с подозрением, несмотря на союзнические отношения, указал Жирар. США же последние годы перешли от сотрудничества с Китаем к противостоянию — об этом американский лидер заявил на недавнем саммите G7 в Корнуолле. Автор The New York Times Серж Шмеманн сравнил встречу Путина и Байдена в Женеве с саммитом Рейгана и Горбачева в 1985 году, который тоже прошел в этом швейцарском городе. По мнению обозревателя, переговоры президентов даже без совместного коммюнике станут достижением — учитывая, что диалог Москвы и Вашингтона оказался на самом низком уровне и это признают оба лидера. Мэделин Роуч из Time также высказала мысль о том, что российско-американские отношения достигли "самого дна". Как напомнила журналистка, в последний год Штаты под разными предлогами вводили санкции против Москвы, та же, в свою очередь, регулярно выступала с обвинениям в адрес США. "Встреча Путина с Байденом, несомненно, будет сильно отличаться от его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — уверена она.По мнению Роуч, Байден займет более жесткую позицию по отношению к России, нежели его предшественник, но лидеры смогут наладить диалог. Мир возлагает большие надежды на саммит Россия — США, констатировал Ефим Фиштейн из чешского издания Reflex. Как отметил автор, президент США намерен общаться с Путиным с позиции силы. Фиштейн при этом задался вопросом, откуда такая риторика может появиться у американского лидера, если он не смог провести в США ни одной серьезной реформы. "Он не выполнил ни одного обещания. Даже запланированного числа вакцинированных не удастся достигнуть из-за того, что темпы вакцинации замедляются", — добавил журналист. Фиштейн убежден, что Путин не станет церемониться с американским коллегой. Мэтью Рожански из Politico напомнил об обещании Байдена занять жесткую позицию на саммите. Обозреватель указал на необходимость сохранения диалога, несмотря на разногласия."На протяжении многих лет американские президенты доказывали: чтобы справляться с этими отношениями, нужно три типа жесткости — жесткие слова, выдержка и верность своим действиям", — написал он. По мнению журналиста, Байдену следует быть последовательным и стойким во взаимоотношениях с Россией. Сербская газета "Печат" процитировала заявление Путина о том, что США повторяют ошибки Советского Союза. В материале раскритиковали тех, кто считает слова российского президента проявлением слабости. Автор подчеркнул важность предстоящего саммита для всего мира, но при этом призвал не ждать прорывных итогов. По материалам ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210615/sammit-1737063595.html
https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html
https://ria.ru/20210615/sammit-1737018932.html
https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734645289_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_90125a109a6d13be8f84c2ba3d897a12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом
16:09 15.06.2021 (обновлено: 17:07 15.06.2021)
 
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoВладимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году
Владимир Путин и Джо Байден во время встречи в 2011 году - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Западные СМИ о саммите Россия — США: Путин не будет церемониться с Байденом

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных журналистов от саммита — в материале РИА Новости.
По мнению обозревателя Le Figaro Рено Жирара, нет никаких причин для провала переговоров 16 июня.

"Помимо идеологических разногласий, у Джо Байдена и Владимира Путина есть общий интерес, о котором открыто заявляет Байден и о котором Путин не говорит: замедлить подъем Китая", — считает он.

В Москве по-прежнему относятся к Пекину с подозрением, несмотря на союзнические отношения, указал Жирар. США же последние годы перешли от сотрудничества с Китаем к противостоянию — об этом американский лидер заявил на недавнем саммите G7 в Корнуолле.
Вилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
13:06
Песков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Байдена
Автор The New York Times Серж Шмеманн сравнил встречу Путина и Байдена в Женеве с саммитом Рейгана и Горбачева в 1985 году, который тоже прошел в этом швейцарском городе. По мнению обозревателя, переговоры президентов даже без совместного коммюнике станут достижением — учитывая, что диалог Москвы и Вашингтона оказался на самом низком уровне и это признают оба лидера.
Мэделин Роуч из Time также высказала мысль о том, что российско-американские отношения достигли "самого дна". Как напомнила журналистка, в последний год Штаты под разными предлогами вводили санкции против Москвы, та же, в свою очередь, регулярно выступала с обвинениям в адрес США.
"Встреча Путина с Байденом, несомненно, будет сильно отличаться от его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — уверена она.
По мнению Роуч, Байден займет более жесткую позицию по отношению к России, нежели его предшественник, но лидеры смогут наладить диалог.
Приготовления на вилле La Grange, где запланирована встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
09:03
В Кремле рассказали, как пройдут переговоры Путина и Байдена
Мир возлагает большие надежды на саммит Россия — США, констатировал Ефим Фиштейн из чешского издания Reflex.

"Для Байдена это возможность опровергнуть слухи о его хиреющих умственных способностях и доказать, что он так же свеж и искрометен, как полвека назад", — написал он.

Как отметил автор, президент США намерен общаться с Путиным с позиции силы. Фиштейн при этом задался вопросом, откуда такая риторика может появиться у американского лидера, если он не смог провести в США ни одной серьезной реформы.
"Он не выполнил ни одного обещания. Даже запланированного числа вакцинированных не удастся достигнуть из-за того, что темпы вакцинации замедляются", — добавил журналист.
Фиштейн убежден, что Путин не станет церемониться с американским коллегой.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:34
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Мэтью Рожански из Politico напомнил об обещании Байдена занять жесткую позицию на саммите. Обозреватель указал на необходимость сохранения диалога, несмотря на разногласия.
"На протяжении многих лет американские президенты доказывали: чтобы справляться с этими отношениями, нужно три типа жесткости — жесткие слова, выдержка и верность своим действиям", — написал он. По мнению журналиста, Байдену следует быть последовательным и стойким во взаимоотношениях с Россией.
Сербская газета "Печат" процитировала заявление Путина о том, что США повторяют ошибки Советского Союза. В материале раскритиковали тех, кто считает слова российского президента проявлением слабости.

"Нельзя назвать слабым того политика и то государство, которые протащили еще один свой магистральный газопровод в самое сердце западной натовской империи, несмотря на все санкции, угрозу и сопротивление "сильнейшей державы мира", — говорится в публикации.

Автор подчеркнул важность предстоящего саммита для всего мира, но при этом призвал не ждать прорывных итогов.
По материалам ИноСМИ >>
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:00
Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:34Кравцов рассказал, в каких регионах пройдут очные выпускные вечера
17:30В Италии рассказали о совместных с Россией исследованиях "Спутника V"
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
Лента новостейМолния