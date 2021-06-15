https://ria.ru/20210615/sammit-1737099655.html

Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом

Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом - РИА Новости, 15.06.2021

Путин церемониться не будет: что пишут западные СМИ о встрече с Байденом

Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:09

2021-06-15T16:09

2021-06-15T17:07

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Предстоящая встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом в Женеве находится в центре внимания мировых СМИ. Подробнее об ожиданиях западных журналистов от саммита — в материале РИА Новости. По мнению обозревателя Le Figaro Рено Жирара, нет никаких причин для провала переговоров 16 июня. В Москве по-прежнему относятся к Пекину с подозрением, несмотря на союзнические отношения, указал Жирар. США же последние годы перешли от сотрудничества с Китаем к противостоянию — об этом американский лидер заявил на недавнем саммите G7 в Корнуолле. Автор The New York Times Серж Шмеманн сравнил встречу Путина и Байдена в Женеве с саммитом Рейгана и Горбачева в 1985 году, который тоже прошел в этом швейцарском городе. По мнению обозревателя, переговоры президентов даже без совместного коммюнике станут достижением — учитывая, что диалог Москвы и Вашингтона оказался на самом низком уровне и это признают оба лидера. Мэделин Роуч из Time также высказала мысль о том, что российско-американские отношения достигли "самого дна". Как напомнила журналистка, в последний год Штаты под разными предлогами вводили санкции против Москвы, та же, в свою очередь, регулярно выступала с обвинениям в адрес США. "Встреча Путина с Байденом, несомненно, будет сильно отличаться от его встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом", — уверена она.По мнению Роуч, Байден займет более жесткую позицию по отношению к России, нежели его предшественник, но лидеры смогут наладить диалог. Мир возлагает большие надежды на саммит Россия — США, констатировал Ефим Фиштейн из чешского издания Reflex. Как отметил автор, президент США намерен общаться с Путиным с позиции силы. Фиштейн при этом задался вопросом, откуда такая риторика может появиться у американского лидера, если он не смог провести в США ни одной серьезной реформы. "Он не выполнил ни одного обещания. Даже запланированного числа вакцинированных не удастся достигнуть из-за того, что темпы вакцинации замедляются", — добавил журналист. Фиштейн убежден, что Путин не станет церемониться с американским коллегой. Мэтью Рожански из Politico напомнил об обещании Байдена занять жесткую позицию на саммите. Обозреватель указал на необходимость сохранения диалога, несмотря на разногласия."На протяжении многих лет американские президенты доказывали: чтобы справляться с этими отношениями, нужно три типа жесткости — жесткие слова, выдержка и верность своим действиям", — написал он. По мнению журналиста, Байдену следует быть последовательным и стойким во взаимоотношениях с Россией. Сербская газета "Печат" процитировала заявление Путина о том, что США повторяют ошибки Советского Союза. В материале раскритиковали тех, кто считает слова российского президента проявлением слабости. Автор подчеркнул важность предстоящего саммита для всего мира, но при этом призвал не ждать прорывных итогов. По материалам ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210615/sammit-1737063595.html

https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html

https://ria.ru/20210615/sammit-1737018932.html

https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, джо байден, владимир путин, сша, в мире