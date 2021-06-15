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Песков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Байдена
Песков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Байдена - РИА Новости, 15.06.2021
Песков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Байдена
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена продлится четыре-пять часов с перерывами и сменами форматов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:06
2021-06-15T15:05
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена продлится четыре-пять часов с перерывами и сменами форматов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры", — рассказал он, подчеркнув, что совместные заявления не запланированы. Завтра на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Начало намечено на 14:00 мск, согласованы почти все организационные моменты и повестка. Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков. Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.
https://ria.ru/20210615/putin-1737060134.html
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
Песков рассказал, сколько продлится встреча Путина и Байдена
13:06 15.06.2021 (обновлено: 15:05 15.06.2021)
 
© AP Photo / Markus SchreiberВилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена
Вилла La Grange в Женеве, где состоится встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber

Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Байдена продлится четыре-пять часов с перерывами

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена продлится четыре-пять часов с перерывами и сменами форматов, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры", — рассказал он, подчеркнув, что совместные заявления не запланированы.
Завтра на вилле Ла Гранж в Женеве пройдет первый саммит Путина и Байдена. Начало намечено на 14:00 мск, согласованы почти все организационные моменты и повестка.
Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Первая предполагает участие главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря Энтони Блинкена, а также переводчиков. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.
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Помимо Лаврова, в российскую делегацию вошли помощник президента Юрий Ушаков, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, посол России в США Анатолий Антонов, начальник Генштаба Валерий Герасимов и замглавы МИД Сергей Рябков.
Также приглашены замглавы администрации президента Дмитрий Козак и спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев. Их присутствие указывает на то, что Путин и Байден, вероятно, будут обсуждать ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Также, как уточнял Ушаков, разговор может коснуться Белоруссии и заключения Алексея Навального.
После переговоров состоится двусторонняя встреча российского президента с швейцарским коллегой, далее Путин вылетит в Россию.
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