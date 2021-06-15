https://ria.ru/20210615/sammit-1737051198.html
Источник сообщил о плане переговоров Байдена и Путина
Источник сообщил о плане переговоров Байдена и Путина - РИА Новости, 15.06.2021
Источник сообщил о плане переговоров Байдена и Путина
Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, включая узкий и расширенный составы, рассчитаны почти на пять часов, сообщил... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T11:58
2021-06-15T11:58
2021-06-15T14:16
россия
джо байден
владимир путин
сша
женева (город)
в мире
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ЖЕНЕВА, 15 июн - РИА Новости. Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня, включая узкий и расширенный составы, рассчитаны почти на пять часов, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки встречи.Согласно плану, переговоры должны начаться в среду в 13.15 по местному времени в узком составе. По данным собеседника агентства, в 14.30 стороны начнут переговоры в расширенном составе, причем они состоят из двух частей.А спустя четыре часа 45 минут с момента начала переговоров лидеры будут готовы рассказать о деталях встречи на пресс-конференциях.
https://ria.ru/20210615/peregovory-1737024709.html
россия
сша
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Пресс-центр в Женеве, где завтра пройдет саммит Путин-Байден
В Женеве, где завтра пройдет саммит Путин-Байден, начал работу пресс-центр. Огромный тент вмещает 300 рабочих мест, каждое отгорожено прозрачным пластиком, на каждом столе дезинфицирующий гель для рук.
2021-06-15T11:58
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россия, джо байден, владимир путин, сша, женева (город), в мире
Источник сообщил о плане переговоров Байдена и Путина
11:58 15.06.2021 (обновлено: 14:16 15.06.2021)
Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны почти на пять часов, сообщил источник