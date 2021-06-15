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Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США - РИА Новости, 15.06.2021
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:34
2021-06-15T08:34
россия
джо байден
владимир путин
польша
лех валенса
сша
в мире
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ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве."Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира", - сказал Валенса РИА Новости."Это великие державы и они несут ответственность за мир. Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить", - добавил он.
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россия, джо байден, владимир путин, польша, лех валенса, сша, в мире
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
08:34 15.06.2021
 
© AP Photo / Markus SchreiberБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber

Экс-президент Польши Валенса надеется, что встреча Путина и Байдена принесет пользу миру

Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру.
Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве.
"Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира", - сказал Валенса РИА Новости.
"Это великие державы и они несут ответственность за мир. Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить", - добавил он.
Премьер-министр РФ Владимир Путин встречается с Джозефом Байденом в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
08:00
Результат известен заранее. Чего не случится после женевского саммита
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинПольшаЛех ВаленсаСШАВ мире
 
 
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