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Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США - РИА Новости, 15.06.2021
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T08:34
2021-06-15T08:34
2021-06-15T08:34
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владимир путин
польша
лех валенса
сша
в мире
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ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве."Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира", - сказал Валенса РИА Новости."Это великие державы и они несут ответственность за мир. Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить", - добавил он.
https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html
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россия, джо байден, владимир путин, польша, лех валенса, сша, в мире
Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США
Экс-президент Польши Валенса надеется, что встреча Путина и Байдена принесет пользу миру