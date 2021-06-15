https://ria.ru/20210615/sammit-1737018932.html

Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США

Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США - РИА Новости, 15.06.2021

Экс-президент Польши поделился ожиданиями от саммита Россия — США

Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:34

2021-06-15T08:34

2021-06-15T08:34

россия

джо байден

владимир путин

польша

лех валенса

сша

в мире

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ВАРШАВА, 15 июн - РИА Новости. Экс-президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса надеется, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена принесет пользу миру.Саммит Россия - США запланирован на 16 июня в Женеве."Первая встреча обычно не приносит слишком многого, но они познакомятся, поговорят, определят какие-то темы, и потом, надеюсь, вместе что-то сделают для мира", - сказал Валенса РИА Новости."Это великие державы и они несут ответственность за мир. Хорошо, что есть общение, а продолжение должно наступить", - добавил он.

https://ria.ru/20210615/sammit-1736977759.html

россия

польша

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, джо байден, владимир путин, польша, лех валенса, сша, в мире