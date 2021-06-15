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Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США
Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США - РИА Новости, 15.06.2021
Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США
Бывший посол США в РФ Майкл Макфол опубликовал фотографию на фоне узнаваемого пейзажа швейцарской Женевы, где пройдет российско-американский саммит; встреча... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:11
2021-06-15T05:11
россия
майкл макфол
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол опубликовал фотографию на фоне узнаваемого пейзажа швейцарской Женевы, где пройдет российско-американский саммит; встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заставила дипломата, как он сам утверждает, впервые более чем за год достать из шкафа костюм."Впервые в костюме с марта 2020", - написал Макфол в своем Twitter.Бывший посол США в РФ на фото - в темном костюме с синим галстуком в полоску и светлой рубашке. Позади него - узнаваемый фонтан и невысокие здания - пейзаж Женевского озера. В городе 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена."Зарубежная поездка Байдена поможет забыть, насколько безумные вещи творились при (Дональде) Трампе", - продолжает саморекламу Макфол, публикуя ссылку на интервью американскому телеканалу.Другой публикацией он анонсирует свой комментарий в аудиоформате, не забывая отмечать, что находится в Женеве, и, кстати, был на встрече Байдена и Путина в Москве в 2011 году. Цель своего пребывания бывший посол не раскрывает, кроме экспертных выступлений, но ради саммита Путина и Байдена Макфол впервые с февраля 2020 сел в самолет и даже отважился проехаться в такси.Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.
https://ria.ru/20210615/bayden-1737012536.html
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россия, майкл макфол, джо байден, владимир путин, сша, в мире
Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США
05:11 15.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМайкл Макфол
Майкл Макфол - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Бывший посол США в России Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Путина и Байдена

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол опубликовал фотографию на фоне узнаваемого пейзажа швейцарской Женевы, где пройдет российско-американский саммит; встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заставила дипломата, как он сам утверждает, впервые более чем за год достать из шкафа костюм.
"Впервые в костюме с марта 2020", - написал Макфол в своем Twitter.
Бывший посол США в РФ на фото - в темном костюме с синим галстуком в полоску и светлой рубашке. Позади него - узнаваемый фонтан и невысокие здания - пейзаж Женевского озера. В городе 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена.
"Зарубежная поездка Байдена поможет забыть, насколько безумные вещи творились при (Дональде) Трампе", - продолжает саморекламу Макфол, публикуя ссылку на интервью американскому телеканалу.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
04:30
Axios: Байден перед саммитом с Путиным встречался с экспертами по России
Другой публикацией он анонсирует свой комментарий в аудиоформате, не забывая отмечать, что находится в Женеве, и, кстати, был на встрече Байдена и Путина в Москве в 2011 году. Цель своего пребывания бывший посол не раскрывает, кроме экспертных выступлений, но ради саммита Путина и Байдена Макфол впервые с февраля 2020 сел в самолет и даже отважился проехаться в такси.
Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
02:55
Климкина испугал "сигнал" России перед встречей Путина и Байдена
 
РоссияМайкл МакфолДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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