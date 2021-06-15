Экс-посол Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Россия-США
Бывший посол США в России Макфол отправился в Женеву комментировать саммит Путина и Байдена
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Бывший посол США в РФ Майкл Макфол опубликовал фотографию на фоне узнаваемого пейзажа швейцарской Женевы, где пройдет российско-американский саммит; встреча лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена заставила дипломата, как он сам утверждает, впервые более чем за год достать из шкафа костюм.
"Впервые в костюме с марта 2020", - написал Макфол в своем Twitter.
First time in a suit since March 2020. pic.twitter.com/p1my8ER5E0— Michael McFaul (@McFaul) June 14, 2021
Бывший посол США в РФ на фото - в темном костюме с синим галстуком в полоску и светлой рубашке. Позади него - узнаваемый фонтан и невысокие здания - пейзаж Женевского озера. В городе 16 июня пройдет встреча Владимира Путина и Джо Байдена.
"Зарубежная поездка Байдена поможет забыть, насколько безумные вещи творились при (Дональде) Трампе", - продолжает саморекламу Макфол, публикуя ссылку на интервью американскому телеканалу.
Другой публикацией он анонсирует свой комментарий в аудиоформате, не забывая отмечать, что находится в Женеве, и, кстати, был на встрече Байдена и Путина в Москве в 2011 году. Цель своего пребывания бывший посол не раскрывает, кроме экспертных выступлений, но ради саммита Путина и Байдена Макфол впервые с февраля 2020 сел в самолет и даже отважился проехаться в такси.
Макфол был послом в России в 2012-2014 годах, когда президентом США был Барак Обама. Сейчас Макфол профессор в Стэнфордском университете. Ему запрещен въезд в РФ.