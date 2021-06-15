https://ria.ru/20210615/ryanair-1737085314.html

У Ryanair нет данных, что письмо с угрозой пришло после разворота борта

У Ryanair нет данных, что письмо с угрозой пришло после разворота борта - РИА Новости, 15.06.2021

У Ryanair нет данных, что письмо с угрозой пришло после разворота борта

Авиакомпания Ryanair не может подтвердить информацию о том, что сообщение об угрозе взрыва на рейсе, следовавшем из Афин в Вильнюс, поступило уже после того,... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T15:03

2021-06-15T15:03

2021-06-15T15:13

роман протасевич

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ЛОНДОН, 15 июн – РИА Новости. Авиакомпания Ryanair не может подтвердить информацию о том, что сообщение об угрозе взрыва на рейсе, следовавшем из Афин в Вильнюс, поступило уже после того, как самолет развернулся на Минск, заявил во вторник исполнительный директор компании Mайкл О'Лири.По словам главы авиакомпании, компания и экипаж руководствуются правилами Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года, а также действуют в интересах безопасности пассажиров. Получив сигнал о возможном взрыве от диспетчерской службы Белоруссии, у экипажа не было оснований не доверять этой информации."Мы, как авиакомпания, действуя в интересах безопасности пассажиров и экипажа, обязаны принимать сигналы государственных агентств или диспетчерских служб. Это будет беспрецедентно, если служба безопасности или государственное агентство сфабриковало сообщение об угрозе, чтобы развернуть самолет", - сообщил О'Лири, выступая во вторник на заседании комитета по транспорту палаты общин британского парламента."Были спекуляции в СМИ о том, что электронное письмо об угрозе взрыва поступило на почтовый ящик спустя полчаса после того, как диспетчерская служба (Минска – ред.) впервые связалась с экипажем самолета. Я пока не могу подтвердить эти сообщения", - сказал он, добавив, что все факты, касающиеся инцидента, будут опубликованы в докладе Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в ближайшие две недели.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

https://ria.ru/20210614/samolet-1736953172.html

https://ria.ru/20210611/samolet-1736596370.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман протасевич, ryanair, совет ес, евросоюз, минск, белоруссия, вильнюс, в мире