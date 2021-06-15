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Созданный при поддержке МСП Банка робот поможет в мурманском вузе
Созданный при поддержке МСП Банка робот поможет в мурманском вузе - РИА Новости, 15.06.2021
Созданный при поддержке МСП Банка робот поможет в мурманском вузе
Стартап "Промобот", который при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка смог нарастить производственные площади, создал образовательный комплекс специально для... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:55
2021-06-15T15:55
корпорация мсп
promobot
мсп банк
технологии
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Стартап "Промобот", который при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка смог нарастить производственные площади, создал образовательный комплекс специально для Мурманского колледжа экономики и информационных технологий (МКЭиИТ), говорится в сообщении банка.В МКЭиИТ начнут изучать сервисную робототехнику на российских роботах Promobot. Образовательный комплекс состоит из робота модели Promobot V.4 и специальной методики обучения. Особенность методики в том, что она рассчитана на магистерский уровень образования, но специалисты адаптировали её под программу колледжа - это первый случай в истории образовательной робототехники."Задача казалась нереальной: между магистрами и студентами ссуза довольно большая разница в возрасте и объёме пройденного материала. Мы приняли решение адаптировать образовательную программу без потери качества образования и количества лабораторных работ. Для этого мы упростили план выполнения лабораторных работ с помощью внедрения игровых практико ориентированных механик. В отличие от магистров, которые получают мощную теоретическую базу, студенты колледжа скорее практики: сразу после прохождения курса каждый студент, успешно сдавший экзамен, сможет эксплуатировать сервисных роботов. Так обучающиеся становятся уникальными специалистами и серьёзно повышают свою ценность на рынке труда" - цитируется в сообщении директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.Студенты мурманского колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Робот будет "преподавать" робототехнику для студентов отделения информационных технологии, информационной безопасности и направления "Информационные системы и программирование"."Важно, что компания показывает своим примером возможность создания в России инновационного предприятия полного цикла. Стартап "Промобот" получил комплексную поддержку от Корпорации МСП, фонда "МИР" и МСП Банка, расширил производство и выходит на новые рынки. Развивает географию поставок и предлагает решение различных задач с использованием автономных роботов, в том числе и в образовательной сфере", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.Стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП. Также производитель роботов получал поддержку от МСП Банка в размере 50 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетного для банка направления развития стартап-проектов для модернизации производства, также компании была предоставлена 100% гарантия Корпорации МСП.
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корпорация мсп, promobot, мсп банк, технологии
Созданный при поддержке МСП Банка робот поможет в мурманском вузе
15:55 15.06.2021
 
© Фото : Корпорация МСП Ручки с логотипом МСП банка
 Ручки с логотипом МСП банка - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Фото : Корпорация МСП

Созданный при поддержке МСП Банка робот поможет в мурманском вузе

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Стартап "Промобот", который при поддержке Корпорации МСП и МСП Банка смог нарастить производственные площади, создал образовательный комплекс специально для Мурманского колледжа экономики и информационных технологий (МКЭиИТ), говорится в сообщении банка.
В МКЭиИТ начнут изучать сервисную робототехнику на российских роботах Promobot. Образовательный комплекс состоит из робота модели Promobot V.4 и специальной методики обучения. Особенность методики в том, что она рассчитана на магистерский уровень образования, но специалисты адаптировали её под программу колледжа - это первый случай в истории образовательной робототехники.
"Задача казалась нереальной: между магистрами и студентами ссуза довольно большая разница в возрасте и объёме пройденного материала. Мы приняли решение адаптировать образовательную программу без потери качества образования и количества лабораторных работ. Для этого мы упростили план выполнения лабораторных работ с помощью внедрения игровых практико ориентированных механик. В отличие от магистров, которые получают мощную теоретическую базу, студенты колледжа скорее практики: сразу после прохождения курса каждый студент, успешно сдавший экзамен, сможет эксплуатировать сервисных роботов. Так обучающиеся становятся уникальными специалистами и серьёзно повышают свою ценность на рынке труда" - цитируется в сообщении директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев.
Студенты мурманского колледжа научатся создавать и программировать роботов, которые будут помогать людям в выполнении различных задач: от обработки запросов в банках до доставки грузов. Робот будет "преподавать" робототехнику для студентов отделения информационных технологии, информационной безопасности и направления "Информационные системы и программирование".
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"Важно, что компания показывает своим примером возможность создания в России инновационного предприятия полного цикла. Стартап "Промобот" получил комплексную поддержку от Корпорации МСП, фонда "МИР" и МСП Банка, расширил производство и выходит на новые рынки. Развивает географию поставок и предлагает решение различных задач с использованием автономных роботов, в том числе и в образовательной сфере", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.
Стартап Promobot получил 200 миллионов рублей при поддержке Корпорации МСП. Также производитель роботов получал поддержку от МСП Банка в размере 50 миллионов рублей в рамках поддержки приоритетного для банка направления развития стартап-проектов для модернизации производства, также компании была предоставлена 100% гарантия Корпорации МСП.
 
Корпорация МСПPromobotМСП БанкТехнологии
 
 
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