https://ria.ru/20210615/restorany-1737070139.html
В центре Москвы могут закрыть несколько ресторанов
В центре Москвы могут закрыть несколько ресторанов - РИА Новости, 15.06.2021
В центре Москвы могут закрыть несколько ресторанов
Рестораны "Кофемания", "Бараshka" и "Levantine" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:37
2021-06-15T13:37
2021-06-15T13:37
распространение коронавируса
коронавирус в россии
сергей михайлов
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Рестораны "Кофемания", "Бараshka" и "Levantine" могут закрыть на 90 суток за нарушения мер против COVID-19, сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.Кроме того, был получен сигнал и зафиксировано обслуживание посетителей после 23.00 рестораном "Levantine", находящемся в бизнес-центре "Lotte Plaza" на Новинском бульваре. К данному заведению было много вопросов и ранее, в период действия предыдущих ограничений."Сотрудниками ОАТИ ежедневно по всей Москве проводятся рейды по выявлению заведений, работающих после 23:00. 14 июня 2021 года в ходе обследования выявлено, что рестораны "Кофемания", "Бараshka", "Levantine" продолжали обслуживать посетителей даже после 23.00 часов. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение", - рассказал Михайлов.Он напомнил, что в соответствии со ст. 20.6.1 КоАП РФ заведениям грозит штраф до 300 тысяч рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, штраф может составлять до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
https://ria.ru/20210614/megasport-1736927732.html
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коронавирус в россии, сергей михайлов, москва
В центре Москвы могут закрыть несколько ресторанов
В центре Москвы могут закрыть несколько ресторанов из-за нарушений мер по коронавирусу