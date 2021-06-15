https://ria.ru/20210615/rastrata-1737059384.html
Сотрудница МИД получила пять лет колонии за растрату миллиона долларов
Сотрудница МИД получила пять лет колонии за растрату миллиона долларов - РИА Новости, 15.06.2021
Сотрудница МИД получила пять лет колонии за растрату миллиона долларов
Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии эксперта валютно-финансового департамента МИД Наталью Агальцову за растрату миллиона долларов, сообщила... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:40
2021-06-15T12:40
2021-06-15T14:45
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии эксперта валютно-финансового департамента МИД Наталью Агальцову за растрату миллиона долларов, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Лела Кокая.В рамках гражданского иска осужденная должна выплатить министерству 67,4 миллиона рублей.Агальцову взяли под стражу в зале суда. Максимальное наказание, грозившее ей по статье "Растрата в особо крупном размере", — десять лет колонии.Дело рассматривалось по существу в конце декабря 2020 года.В прошлом году в МИД рассказали, что пропажу крупной суммы наличными в кассе валютно-финансового департамента обнаружили в 2019 году. Руководство ведомства обратилось в правоохранительные органы, во время расследования обвинение предъявили сотруднице департамента.По данным СМИ, женщину заподозрили в том, что она вынесла из главного здания МИД в Москве более миллиона долларов в разной валюте, которые ведомство получило от Ирана за консульские услуги. Деньги доставили в столицу дипломатической почтой.
https://ria.ru/20210611/korruptsiya-1736591096.html
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, общество, происшествия
Сотрудница МИД получила пять лет колонии за растрату миллиона долларов
12:40 15.06.2021 (обновлено: 14:45 15.06.2021)
Сотрудница МИД получила пять лет колонии за растрату миллиона долларов