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Путин поручил дать право на пособие на ребенка опекуну
Путин поручил дать право на пособие на ребенка опекуну - РИА Новости, 15.06.2021
Путин поручил дать право на пособие на ребенка опекуну
Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить права на получение пособия на ребенка 8-17 лет на его опекуна в случае смерти родителей,... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:57
2021-06-15T17:57
россия
антон котяков
михаил мишустин
вячеслав лебедев
владимир путин
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить права на получение пособия на ребенка 8-17 лет на его опекуна в случае смерти родителей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить распространение права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родителей или единственного родителя ребенка", - говорится в поручении.Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, доклад следует представить до 15 сентября."Рекомендовать Верховному Суду РФ совместно с Минтрудом России установить механизм взаимодействия судебных органов с Пенсионным фондом РФ по предоставлению, в том числе в электронном виде, сведений о судебных решениях по назначению алиментов, необходимых для установления ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренного Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - добавляется в поручении.Ответственными назначены глава Минтруда РФ Антон Котяков, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и председатель правления Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим. Срок исполнения поручения до 30 июня.
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россия, антон котяков, михаил мишустин, вячеслав лебедев, владимир путин, общество
Путин поручил дать право на пособие на ребенка опекуну
17:57 15.06.2021
 
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Путин поручил дать право на пособие на ребенка 8-17 лет его опекуну, если родители умерли

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину распространить права на получение пособия на ребенка 8-17 лет на его опекуна в случае смерти родителей, соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений обеспечить распространение права на получение с 1 июля 2021 года ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет на опекуна (попечителя) ребенка в случае смерти родителей или единственного родителя ребенка", - говорится в поручении.
Отмечается, что ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, доклад следует представить до 15 сентября.
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"Рекомендовать Верховному Суду РФ совместно с Минтрудом России установить механизм взаимодействия судебных органов с Пенсионным фондом РФ по предоставлению, в том числе в электронном виде, сведений о судебных решениях по назначению алиментов, необходимых для установления ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предусмотренного Федеральным законом от 26 мая 2021 г. № 151-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", - добавляется в поручении.
Ответственными назначены глава Минтруда РФ Антон Котяков, глава Верховного суда Вячеслав Лебедев и председатель правления Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим. Срок исполнения поручения до 30 июня.
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