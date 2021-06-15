https://ria.ru/20210615/putin-1737076823.html
"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC
"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC - РИА Новости, 15.06.2021
"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC
Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:09
2021-06-15T14:09
2021-06-15T14:43
россия
капитолий
nbc
джо байден
владимир путин
женева (город)
сша
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. В частности, они восхитились пословицей, которую упомянул российский лидер, когда журналист Кир Симмонс поднял вопрос о нарушении прав человека в стране. В ответ президент напомнил о беспорядках в Капитолии и добавил: "Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива"."Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!" — выразил мнение один из комментаторов."Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!" — отметил другой пользователь сайта."Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое хорошее выражение", — подчеркнул еще один читатель."Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых", — подытожили юзеры.Российский президент дал интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом. Саммит состоится завтра на вилле Ла Гранж в Женеве.Начало намечено на 14:00 по московскому времени, согласованы почти все организационные моменты и повестка. Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, капитолий, nbc, джо байден, владимир путин, женева (город), сша
"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC
14:09 15.06.2021 (обновлено: 14:43 15.06.2021)
Читатели "Гуаньча" восхитились ответами Путина во время интервью телеканалу NBC
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Читатели китайской газеты "Гуаньча"
высоко оценили интервью Владимира Путина
американскому телеканалу NBC
.
В частности, они восхитились пословицей, которую упомянул российский лидер, когда журналист Кир Симмонс поднял вопрос о нарушении прав человека в стране. В ответ президент напомнил о беспорядках в Капитолии
и добавил: "Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива".
"Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!" — выразил мнение один из комментаторов.
"Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!" — отметил другой пользователь сайта.
"Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое хорошее выражение", — подчеркнул еще один читатель.
"Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых", — подытожили юзеры.
Российский президент дал интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом
. Саммит состоится завтра на вилле Ла Гранж в Женеве
.
Начало намечено на 14:00 по московскому времени, согласованы почти все организационные моменты и повестка. Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>