https://ria.ru/20210615/putin-1737076823.html

"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC

"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC - РИА Новости, 15.06.2021

"Как и ожидалось!" Китайцы восхитились интервью Путина телеканалу NBC

Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:09

2021-06-15T14:09

2021-06-15T14:43

россия

капитолий

nbc

джо байден

владимир путин

женева (город)

сша

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Читатели китайской газеты "Гуаньча" высоко оценили интервью Владимира Путина американскому телеканалу NBC. В частности, они восхитились пословицей, которую упомянул российский лидер, когда журналист Кир Симмонс поднял вопрос о нарушении прав человека в стране. В ответ президент напомнил о беспорядках в Капитолии и добавил: "Нечего на зеркало пенять, когда рожа крива"."Посмотрите на спокойствие Путина, а затем обратите внимание на встревоженное и бледное лицо Байдена. Если их двоих сравнить, то это будет словно небо и земля!" — выразил мнение один из комментаторов."Как и ожидалось от Путина! Потрясающе!" — отметил другой пользователь сайта."Нечего на зеркало пенять, коли рожа крива. Какое хорошее выражение", — подчеркнул еще один читатель."Этот инцидент снова показывает, как Запад ускоряет утрату своей крошечной морали, так что их репортеры могут продемонстрировать свое влияние, только рассердив интервьюируемых", — подытожили юзеры.Российский президент дал интервью телеканалу NBC в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом. Саммит состоится завтра на вилле Ла Гранж в Женеве.Начало намечено на 14:00 по московскому времени, согласованы почти все организационные моменты и повестка. Переговоры будут состоять из трех частей: узкой и двух расширенных с кофе-брейками. Формат тет-а-тет пока не предусмотрен.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210614/nbc-1736981490.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210615/vstrecha-1737071293.html

россия

женева (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, капитолий, nbc, джо байден, владимир путин, женева (город), сша