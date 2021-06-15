https://ria.ru/20210615/putin-1737065145.html

Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом

Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом - РИА Новости, 15.06.2021

Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сразу после переговоров с американским лидером Джо Байденом, однако будет ли пресс-конференция... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:15

2021-06-15T13:15

2021-06-15T15:14

россия

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сразу после переговоров с американским лидером Джо Байденом, однако будет ли пресс-конференция президента США, в Кремле неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры, Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли отдельные пресс-конференции лидеров в одно время.Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.

https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html

россия

сша

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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире