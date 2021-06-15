https://ria.ru/20210615/putin-1737065145.html
Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом
Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом - РИА Новости, 15.06.2021
Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом
Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сразу после переговоров с американским лидером Джо Байденом, однако будет ли пресс-конференция... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:15
2021-06-15T13:15
2021-06-15T15:14
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_0:169:3096:1911_1920x0_80_0_0_6b56295febd3adafd815d8feb7444e5c.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится сразу после переговоров с американским лидером Джо Байденом, однако будет ли пресс-конференция президента США, в Кремле неизвестно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Я не знаю, будет ли пресс-конференция господина Байдена, но я могу вам официально подтвердить, что пресс-конференция Владимира Путина состоится по итогам встречи, как только закончатся российско-американские переговоры, Владимир Путин выйдет на пресс-конференцию. Время пресс-конференции господина Байдена нам неизвестно", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планируются ли отдельные пресс-конференции лидеров в одно время.Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.
https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736315228_206:160:2724:2048_1920x0_80_0_0_1f5463d16cfa48bed67b9a2dfab3c9ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире
Пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом
13:15 15.06.2021 (обновлено: 15:14 15.06.2021)
Песков заявил, что пресс-конференция Путина состоится сразу после переговоров с Байденом