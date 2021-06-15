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Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков
Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков - РИА Новости, 15.06.2021
Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков
Президент РФ Владимир Путин во вторник завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом и заслушает доклад министра просвещения РФ Сергея... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:48
2021-06-15T12:48
россия
сергей кравцов
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
сша
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом и заслушает доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж."Завершается подготовка к завтрашнему саммиту. Но помимо этого, естественно, основное внимание все-таки на внутренних делах. Сегодня рабочая встреча у президента, на докладе у него будет сегодня министр просвещения Сергей Кравцов", - рассказал Песков.Встреча, по словам пресс-секретаря главы государства, будет хорошей возможностью "еще раз президенту доложить о том, как организуется процесс" проведения экзаменов в условиях непростой эпидемиологической обстановки.
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россия, сергей кравцов, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика
Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков
12:48 15.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании "Газпром"
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в запуске Амурского газоперерабатывающего завода компании Газпром - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Песков сообщил, что Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом и заслушает доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж.
"Завершается подготовка к завтрашнему саммиту. Но помимо этого, естественно, основное внимание все-таки на внутренних делах. Сегодня рабочая встреча у президента, на докладе у него будет сегодня министр просвещения Сергей Кравцов", - рассказал Песков.
Встреча, по словам пресс-секретаря главы государства, будет хорошей возможностью "еще раз президенту доложить о том, как организуется процесс" проведения экзаменов в условиях непростой эпидемиологической обстановки.
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