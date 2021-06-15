https://ria.ru/20210615/putin-1737060134.html

Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков

Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков - РИА Новости, 15.06.2021

Путин завершает подготовку к саммиту с Байденом, сообщил Песков

Президент РФ Владимир Путин во вторник завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом и заслушает доклад министра просвещения РФ Сергея... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:48

2021-06-15T12:48

2021-06-15T12:48

россия

сергей кравцов

джо байден

дмитрий песков

владимир путин

сша

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник завершает подготовку к встрече с американским коллегой Джо Байденом и заслушает доклад министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Саммит Россия-США состоится 16 июня на женевской вилле Ла Гранж."Завершается подготовка к завтрашнему саммиту. Но помимо этого, естественно, основное внимание все-таки на внутренних делах. Сегодня рабочая встреча у президента, на докладе у него будет сегодня министр просвещения Сергей Кравцов", - рассказал Песков.Встреча, по словам пресс-секретаря главы государства, будет хорошей возможностью "еще раз президенту доложить о том, как организуется процесс" проведения экзаменов в условиях непростой эпидемиологической обстановки.

https://ria.ru/20210615/peregovory-1737021681.html

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россия, сергей кравцов, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, политика