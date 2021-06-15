https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html

В Варшаве признали провал попыток остановить "Северный поток — 2"

В Варшаве признали провал попыток остановить "Северный поток — 2" - РИА Новости, 15.06.2021

В Варшаве признали провал попыток остановить "Северный поток — 2"

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska назвал... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:47

2021-06-15T17:47

2021-06-15T18:36

россия

витольд модзелевский

северный поток — 2

польша

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украина

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский в статье для издания Myśl Polska назвал попытки остановить "Северный поток — 2" провалом.Рассуждая о направлениях внешней политики страны, автор выделил три сферы: безусловное подчинение интересам США, борьбу со строительством газопровода и вражду с Россией. Модзелевский напомнил, что прежние либеральные власти в Варшаве всячески старались угодить Берлину и лично канцлеру Германии Ангеле Меркель. "Скорее всего, это была частная инициатива, связанная с планами на политическую карьеру лидера этих либералов", — написал он. Эксперт констатировал, что направленная на борьбу с "Северным потоком — 2" политика потерпела крах. "К нашим протестам никто не прислушался, они оказались совершенно бесполезными", — отметил он. По словам Модзелевского, поляки сами привели себя к поражению, когда поставили на кон авторитет страны, не имея при этом никаких интересов, связанных с трубопроводом. Также эксперт признал провал политики в отношении Украины, где, по его словам, никто не хочет видеть Польшу."Во-первых, нам нечего Киеву предложить, во-вторых, наша роль в отношениях с другими государствами, которые интересуются этим регионом, минимальна", — пояснил он. По его словам, существует мнение, что Польша намеренно действовала в сторону "разложения" украинского государства, чтобы обеспечить приток дешевой рабочей силы и избавиться от конкурента на востоке.Он допустил, что Варшаве попросту повезло, что у соседей возникли экономические и социальные проблемы.Комментируя ситуацию с "Северным потоком — 2", эксперт подчеркнул, что даже Вашингтон признал бесполезность санкций."Что могло предпринять американское руководство? Сбросить на стройку бомбы, выпустить ракеты? Во имя чего?" — задался он вопросом. Модзелевский назвал "войну" против газопровода бесполезной. Ее итогом стали испорченные отношения с Берлином и Москвой. Однако Польша может "перековать" поражение в победу, считает автор. По его мнению, Варшаве также следует "призвать к порядку" работающие в стране американские компании, которые не хотят платить там налоги. "Пришло время начать серьезную дискуссию о польской внешней политике, которая до сих пор вела нас лишь от поражения к поражению", — заключил Модзелевский."Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, Польша, Литва и Латвия, а прежде всего США, которые продвигают в Европу свой сжиженный природный газ.В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Тем не менее проект близится к завершению — в начале июня стало известно, что укладка первой нитки технически завершилась и начинаются работы по заполнению ее газом.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

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