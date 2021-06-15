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Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму
Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму - РИА Новости, 15.06.2021
Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ему не предлагали выдвигаться в депутаты Государственной думы, по его словам он не чувствует в себе... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T22:10
2021-06-15T22:10
денис проценко
россия
коммунарка (москва)
госдума рф
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ему не предлагали выдвигаться в депутаты Государственной думы, по его словам он не чувствует в себе законотворческого потенциала.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.На вопрос, пойдёт ли он в Госдуму, Проценко отрицательно покачал головой."Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своём месте и делают то, что должен делать", — заявил Проценко в интервью RT Россия.Отвечая на вопрос, предлагали ли ему выдвинуть свою кандидатуру в депутаты ГД, он сказал: "Нет не предлагали".
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денис проценко, россия, коммунарка (москва), госдума рф, политика
Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму
22:10 15.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГлавный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме
Главный врач больницы №40 Денис Проценко на первом Московском международном онкологический форуме - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Главврач Коммунарки Проценко заявил, что не чувствует в себе законотворческого потенциала.

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ему не предлагали выдвигаться в депутаты Государственной думы, по его словам он не чувствует в себе законотворческого потенциала.
Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.
На вопрос, пойдёт ли он в Госдуму, Проценко отрицательно покачал головой.
"Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своём месте и делают то, что должен делать", — заявил Проценко в интервью RT Россия.
Отвечая на вопрос, предлагали ли ему выдвинуть свою кандидатуру в депутаты ГД, он сказал: "Нет не предлагали".
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