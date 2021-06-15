https://ria.ru/20210615/protsenko-1737145102.html

Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму

Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму - РИА Новости, 15.06.2021

Проценко объяснил, почему не пойдет в Госдуму

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ему не предлагали выдвигаться в депутаты Государственной думы, по его словам он не чувствует в себе... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T22:10

2021-06-15T22:10

2021-06-15T22:10

денис проценко

россия

коммунарка (москва)

госдума рф

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что ему не предлагали выдвигаться в депутаты Государственной думы, по его словам он не чувствует в себе законотворческого потенциала.Выборы депутатов Госдумы VIII созыва пройдут в единый день голосования 19 сентября.На вопрос, пойдёт ли он в Госдуму, Проценко отрицательно покачал головой."Я не чувствую в себе того потенциала, законотворческого, пусть даже в области здравоохранения. Я очень надеюсь, что я на своём месте и делают то, что должен делать", — заявил Проценко в интервью RT Россия.Отвечая на вопрос, предлагали ли ему выдвинуть свою кандидатуру в депутаты ГД, он сказал: "Нет не предлагали".

https://ria.ru/20210326/vybory-1602807555.html

россия

коммунарка (москва)

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денис проценко, россия, коммунарка (москва), госдума рф, политика