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Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов
Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов - РИА Новости, 15.06.2021
Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов
Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:25
2021-06-15T17:18
россия
северный кавказ
михаил мишустин
экономика
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ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.По его словам, существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя, поэтому власти оптимизировали институты развития, которые занимаются кавказским направлением.Премьер добавил, что в рамках совещания он планирует обсудить с его участниками конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.Мишустин отметил, что основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских. Это касается и валового регионального продукта на душу населения, и инвестиций в основной капитал."Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", — сказал он. В качестве примера председатель правительства привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть выше, чем в целом по стране. Также он напомнил, что уровень безработицы, который и без того был проблемой, вырос на фоне пандемии — теперь он в 2,5 раза выше среднего по России. Помимо этого, Мишустин отметил и инфраструктурные проблемы. По его словам, самого серьезного внимания требуют дороги и коммунальные системы. Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников, на рассмотрение правительства уже внесли новую стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Власти работали над ней еще с прошлого года, когда соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. По словам министра, все задачи были увязаны с национальными проектами, отраслевыми программами и конкурентными преимуществами макрорегиона.Первоочередной задачей Мишустин назвал привлечение частного капитала в регион. В связи с этим он дал указание разработать модель государственной поддержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа.
https://ria.ru/20210430/korporatsiya-1730696568.html
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россия, северный кавказ, михаил мишустин, экономика
Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов
12:25 15.06.2021 (обновлено: 17:18 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
Михаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Мишустин заявил, что программа развития Северного Кавказа не дала ощутимых результатов

Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.

"Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек", — сказал глава правительства на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

По его словам, существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя, поэтому власти оптимизировали институты развития, которые занимаются кавказским направлением.
Премьер добавил, что в рамках совещания он планирует обсудить с его участниками конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.
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Мишустин отметил, что основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских. Это касается и валового регионального продукта на душу населения, и инвестиций в основной капитал.
"Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", — сказал он.
В качестве примера председатель правительства привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть выше, чем в целом по стране. Также он напомнил, что уровень безработицы, который и без того был проблемой, вырос на фоне пандемии — теперь он в 2,5 раза выше среднего по России. Помимо этого, Мишустин отметил и инфраструктурные проблемы. По его словам, самого серьезного внимания требуют дороги и коммунальные системы.
Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников, на рассмотрение правительства уже внесли новую стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Власти работали над ней еще с прошлого года, когда соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. По словам министра, все задачи были увязаны с национальными проектами, отраслевыми программами и конкурентными преимуществами макрорегиона.
Первоочередной задачей Мишустин назвал привлечение частного капитала в регион. В связи с этим он дал указание разработать модель государственной поддержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа.
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