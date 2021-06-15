https://ria.ru/20210615/programma-1737056575.html

Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов

Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов - РИА Новости, 15.06.2021

Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:25

2021-06-15T12:25

2021-06-15T17:18

россия

северный кавказ

михаил мишустин

экономика

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ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.По его словам, существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя, поэтому власти оптимизировали институты развития, которые занимаются кавказским направлением.Премьер добавил, что в рамках совещания он планирует обсудить с его участниками конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.Мишустин отметил, что основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских. Это касается и валового регионального продукта на душу населения, и инвестиций в основной капитал."Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", — сказал он. В качестве примера председатель правительства привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть выше, чем в целом по стране. Также он напомнил, что уровень безработицы, который и без того был проблемой, вырос на фоне пандемии — теперь он в 2,5 раза выше среднего по России. Помимо этого, Мишустин отметил и инфраструктурные проблемы. По его словам, самого серьезного внимания требуют дороги и коммунальные системы. Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников, на рассмотрение правительства уже внесли новую стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Власти работали над ней еще с прошлого года, когда соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. По словам министра, все задачи были увязаны с национальными проектами, отраслевыми программами и конкурентными преимуществами макрорегиона.Первоочередной задачей Мишустин назвал привлечение частного капитала в регион. В связи с этим он дал указание разработать модель государственной поддержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа.

https://ria.ru/20210430/korporatsiya-1730696568.html

https://ria.ru/20210329/zarplata-1603229402.html

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россия, северный кавказ, михаил мишустин, экономика