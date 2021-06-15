Мишустин: программа развития Северного Кавказа не принесла результатов
12:25 15.06.2021 (обновлено: 17:18 15.06.2021)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМихаил Мишустин проводит в Пятигорске совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономическом развитии Северо-Кавказского федерального округа
Мишустин заявил, что программа развития Северного Кавказа не дала ощутимых результатов
ПЯТИГОРСК, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал низкую эффективность программы социально-экономического развития регионов Северного Кавказа, реализуемой в последние годы.
"Если мы просто сравним, на Дальнем Востоке каждый рубль бюджетных средств приносит более 30 рублей частных инвестиций, в особых экономических зонах — почти 2,5 рубля, а на Северном Кавказе — 50 копеек", — сказал глава правительства на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.
По его словам, существующие механизмы поддержки инвестиционных проектов не оправдали себя, поэтому власти оптимизировали институты развития, которые занимаются кавказским направлением.
Премьер добавил, что в рамках совещания он планирует обсудить с его участниками конкретные предложения по новым механизмам поддержки инвесторов, которые должны в ближайшем будущем дать ощутимый результат.
Мишустин отметил, что основные экономические показатели развития субъектов Северного Кавказа отстают от общероссийских. Это касается и валового регионального продукта на душу населения, и инвестиций в основной капитал.
"Надо честно признать, что положение дел на Кавказе непростое. Реализуемая в последние годы программа социально-экономического развития этого макрорегиона, давайте скажем честно, не принесла ощутимых результатов. По-прежнему достаточно много проблем, которые требуют решения, в том числе на федеральном уровне", — сказал он.
В качестве примера председатель правительства привел показатель уровня младенческой смертности, который почти на треть выше, чем в целом по стране. Также он напомнил, что уровень безработицы, который и без того был проблемой, вырос на фоне пандемии — теперь он в 2,5 раза выше среднего по России. Помимо этого, Мишустин отметил и инфраструктурные проблемы. По его словам, самого серьезного внимания требуют дороги и коммунальные системы.
Как сообщил на заседании глава Минэкономразвития Максим Решетников, на рассмотрение правительства уже внесли новую стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа. Власти работали над ней еще с прошлого года, когда соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин. По словам министра, все задачи были увязаны с национальными проектами, отраслевыми программами и конкурентными преимуществами макрорегиона.
Первоочередной задачей Мишустин назвал привлечение частного капитала в регион. В связи с этим он дал указание разработать модель государственной поддержки инвестиционной привлекательности Северного Кавказа.