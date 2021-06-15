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Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве

Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве - РИА Новости, 15.06.2021

Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве

Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выбросившую из окна трехмесячного ребенка своей подруги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:35

2021-06-15T13:35

2021-06-15T13:35

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выбросившую из окна трехмесячного ребенка своей подруги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Московской области Дарьи Шавелкиной. Она осуждена за убийство малолетнего. Суд приговорил Шавелкину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, 4 декабря 2020 года женщина находилась в гостях у подруги на улице Летчика Ульянина. Пока подруга вышла в другую комнату, она взяла ее трехмесячную дочку на руки и выбросила из окна 13 этажа.В ходе предварительного расследования злоумышленница сообщила, что мотивом стал конфликт с матерью ребенка, а затем сказала, что у нее произошло обострение психического расстройства. Проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/samara-1729523422.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, москва, происшествия