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Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве
Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве - РИА Новости, 15.06.2021
Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве
Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выбросившую из окна трехмесячного ребенка своей подруги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:35
2021-06-15T13:35
московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выбросившую из окна трехмесячного ребенка своей подруги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Московской области Дарьи Шавелкиной. Она осуждена за убийство малолетнего. Суд приговорил Шавелкину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.Как было установлено в суде, 4 декабря 2020 года женщина находилась в гостях у подруги на улице Летчика Ульянина. Пока подруга вышла в другую комнату, она взяла ее трехмесячную дочку на руки и выбросила из окна 13 этажа.В ходе предварительного расследования злоумышленница сообщила, что мотивом стал конфликт с матерью ребенка, а затем сказала, что у нее произошло обострение психического расстройства. Проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.
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московский городской суд, москва, происшествия
Суд вынес приговор женщине, выбросившей ребенка из окна в Москве
13:35 15.06.2021
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Суд дал 17 лет колонии женщине, выбросившей ребенка своей подруги из окна в Москве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии женщину, выбросившую из окна трехмесячного ребенка своей подруги, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы Московской области Дарьи Шавелкиной. Она осуждена за убийство малолетнего. Суд приговорил Шавелкину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
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Как было установлено в суде, 4 декабря 2020 года женщина находилась в гостях у подруги на улице Летчика Ульянина. Пока подруга вышла в другую комнату, она взяла ее трехмесячную дочку на руки и выбросила из окна 13 этажа.
В ходе предварительного расследования злоумышленница сообщила, что мотивом стал конфликт с матерью ребенка, а затем сказала, что у нее произошло обострение психического расстройства. Проведенная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза показала, что женщина симулировала болезнь.
 
Московский городской судМоскваПроисшествия
 
 
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