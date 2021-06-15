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Минюст США попросил вернуть смертный приговор Царнаеву
Минюст США попросил вернуть смертный приговор Царнаеву - РИА Новости, 15.06.2021
Минюст США попросил вернуть смертный приговор Царнаеву
Министерство юстиции США призвало Верховный суд вернуть смертный приговор Джохару Царнаеву, несмотря на позицию американского президента Джо Байдена... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:11
2021-06-15T10:12
дональд трамп
джохар царнаев
министерство юстиции сша
джо байден
бостон
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США призвало Верховный суд вернуть смертный приговор Джохару Царнаеву, несмотря на позицию американского президента Джо Байдена относительно этой разновидности меры наказания.Как пишет газета Hill, в понедельник минюст обратился к судьям с просьбой отменить решение федерального апелляционного суда в Бостоне, который отменил смертный приговор Царнаеву."Присяжные тщательно рассмотрели каждое преступление ответчика и установили, что смертная казнь была оправдана за трагические события, которые он лично вызвал... Решение 12 добросовестных присяжных заслуживает уважения и восстановления судом... Решение апелляционного суда должно быть отменено", - говорится в документе минюста.Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В августе прошлого года апелляционный суд отменил приговор Царнаеву. Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. После решения апелляционного суда дело было передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.Администрация бывшего президента США Дональда Трампа отнеслась к отмене приговора критично и заявила, что будет добиваться смертной казни для Царнаева. Об этом заявляли экс-президент Трамп и генпрокурор. В октябре прошлого года минюст обратился в Верховный суд с прошением о пересмотре решения суда нижней инстанции.В январе текущего года более ста американских правоохранителей, генпрокуроров и прокуроров, судей и сотрудников министерства юстиции США призвали президента США Джо Байдена как можно скорее отменить смертную казнь в США на федеральном уровне. Американский лидер в ходе своей предвыборной кампании ранее выражал приверженность отмене этой разновидности наказания в рамках одной из своих будущих реформ.
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дональд трамп, джохар царнаев, министерство юстиции сша, джо байден, бостон, сша, в мире
Минюст США попросил вернуть смертный приговор Царнаеву
10:11 15.06.2021 (обновлено: 10:12 15.06.2021)
 
© AP Photo / Jacquelyn MartinСотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США
Сотрудники службы безопасности перед зданием Министерства Юстиции США - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin

Минюст США попросил вернуть смертный приговор Царнаеву вопреки позиции Байдена

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Министерство юстиции США призвало Верховный суд вернуть смертный приговор Джохару Царнаеву, несмотря на позицию американского президента Джо Байдена относительно этой разновидности меры наказания.
Как пишет газета Hill, в понедельник минюст обратился к судьям с просьбой отменить решение федерального апелляционного суда в Бостоне, который отменил смертный приговор Царнаеву.
"Присяжные тщательно рассмотрели каждое преступление ответчика и установили, что смертная казнь была оправдана за трагические события, которые он лично вызвал... Решение 12 добросовестных присяжных заслуживает уважения и восстановления судом... Решение апелляционного суда должно быть отменено", - говорится в документе минюста.
Царнаев был осужден за планирование и осуществление со своим братом Тамерланом теракта 2013 года на марафоне в Бостоне - тогда погибли три человека и более 280 были ранены. В августе прошлого года апелляционный суд отменил приговор Царнаеву. Апелляционный суд согласился с доводами защиты, что проведение суда над Царнаевым в самом Бостоне помешало отобрать непредвзятых присяжных по делу. Кроме того, суд счел ошибочными действия судьи, приговорившего Царнаева по трем второстепенным пунктам обвинения, связанным с незаконным ношением оружия во время совершения преступления. После решения апелляционного суда дело было передано в нижестоящий окружной суд для проведения нового процесса на стадии вынесения приговора.
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Администрация бывшего президента США Дональда Трампа отнеслась к отмене приговора критично и заявила, что будет добиваться смертной казни для Царнаева. Об этом заявляли экс-президент Трамп и генпрокурор. В октябре прошлого года минюст обратился в Верховный суд с прошением о пересмотре решения суда нижней инстанции.
В январе текущего года более ста американских правоохранителей, генпрокуроров и прокуроров, судей и сотрудников министерства юстиции США призвали президента США Джо Байдена как можно скорее отменить смертную казнь в США на федеральном уровне. Американский лидер в ходе своей предвыборной кампании ранее выражал приверженность отмене этой разновидности наказания в рамках одной из своих будущих реформ.
 
Дональд ТрампДжохар ЦарнаевМинистерство юстиции СШАДжо БайденБостонСШАВ мире
 
 
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