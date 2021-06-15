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Орлов поручил стимулировать медиков учреждений, где лучше идет вакцинация
Орлов поручил стимулировать медиков учреждений, где лучше идет вакцинация - РИА Новости, 15.06.2021
Орлов поручил стимулировать медиков учреждений, где лучше идет вакцинация
Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно стимулировать медиков тех учреждений, где лучше всего идет вакцинация от COVID-19. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:26
2021-06-15T13:26
2021-06-15T13:26
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно стимулировать медиков тех учреждений, где лучше всего идет вакцинация от COVID-19.Глава Приамурья поручил проработать вопрос поощрения медиков тех учреждений, где наиболее успешно проводится вакцинация."Амурская область занимает восьмое место в стране по темпам реализации полученной вакцины", - сообщает правительство региона.Со ссылкой на руководителя минздрава Приамурья Светлану Леонтьеву сообщается, что первым компонентом вакцины привит 31% от плана вакцинации, вторым компонентом – 25,9%. С начала прививочной кампании в регион поступило 125 056 комплектов для вакцинации."Вакцина к нам поступила трех видов, в основном – "Гам-Ковид-Вак". В ближайшие дни ожидаем поставку еще 10200 доз и 1400 – в течение двух недель. В первую очередь из новой партии препарат будет направлен в Белогорск, Мазановский, Магдагачинский районы, Прогресс и Райчихинск", - рассказала Леонтьева.
https://ria.ru/20210526/glava-1733928523.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, василий орлов (губернатор), амурская область, общество
Орлов поручил стимулировать медиков учреждений, где лучше идет вакцинация
Глава Приамурья поручил стимулировать медиков учреждений, где лучше идет вакцинация от COVID-19
БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что нужно стимулировать медиков тех учреждений, где лучше всего идет вакцинация от COVID-19.
"Если мы ставим задачу направить максимум усилий на выполнение мероприятий прививочной кампании против COVID-19, то, соответственно, нужно и стимулировать тех, кто с этой задачей справляется лучше других", - сказал Орлов, которого цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья поручил проработать вопрос поощрения медиков тех учреждений, где наиболее успешно проводится вакцинация.
"Амурская область занимает восьмое место в стране по темпам реализации полученной вакцины", - сообщает правительство региона.
Со ссылкой на руководителя минздрава Приамурья Светлану Леонтьеву сообщается, что первым компонентом вакцины привит 31% от плана вакцинации, вторым компонентом – 25,9%. С начала прививочной кампании в регион поступило 125 056 комплектов для вакцинации.
"Вакцина к нам поступила трех видов, в основном – "Гам-Ковид-Вак". В ближайшие дни ожидаем поставку еще 10200 доз и 1400 – в течение двух недель. В первую очередь из новой партии препарат будет направлен в Белогорск, Мазановский, Магдагачинский районы, Прогресс и Райчихинск", - рассказала Леонтьева.