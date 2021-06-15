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Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани
Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани - РИА Новости, 15.06.2021
Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани
Самолёт, выполнявший рейс Новокузнецк – Москва, совершил вынужденную посадку в Казани во вторник утром из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, мужчину... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:37
2021-06-15T10:41
домодедово (аэропорт)
москва
новокузнецк
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Самолёт, выполнявший рейс Новокузнецк – Москва, совершил вынужденную посадку в Казани во вторник утром из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, мужчину госпитализировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин."Сегодня, 15 июня, в 07.15 в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Новокузнецк – Москва (Домодедово). Пассажир госпитализирован в больницу города", - сказал Гатауллин.По его информации, в 8.22 воздушное судно продолжило движение по маршруту.Как сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице Татарстана, 66-летний пассажир – житель Кемеровской области - был доставлен в клинику, у него диагностирован инфаркт. В настоящее время идёт операция.
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домодедово (аэропорт), москва, новокузнецк, казань, происшествия
Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани
10:37 15.06.2021 (обновлено: 10:41 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт "Казань"
Международный аэропорт Казань - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет, выполнявший рейс Новокузнецк – Москва, сел в Казани из-за инфаркта у пассажира

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Самолёт, выполнявший рейс НовокузнецкМосква, совершил вынужденную посадку в Казани во вторник утром из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, мужчину госпитализировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.
"Сегодня, 15 июня, в 07.15 в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Новокузнецк – Москва (Домодедово). Пассажир госпитализирован в больницу города", - сказал Гатауллин.
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По его информации, в 8.22 воздушное судно продолжило движение по маршруту.
Как сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице Татарстана, 66-летний пассажир – житель Кемеровской области - был доставлен в клинику, у него диагностирован инфаркт. В настоящее время идёт операция.
 
Домодедово (аэропорт)МоскваНовокузнецкКазаньПроисшествия
 
 
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