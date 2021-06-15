https://ria.ru/20210615/posadka-1737034459.html

Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани

Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани - РИА Новости, 15.06.2021

Самолет Новокузнецк – Москва совершил вынужденную посадку в Казани

Самолёт, выполнявший рейс Новокузнецк – Москва, совершил вынужденную посадку в Казани во вторник утром из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, мужчину... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T10:37

2021-06-15T10:37

2021-06-15T10:41

домодедово (аэропорт)

москва

новокузнецк

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731330565_0:107:3200:1907_1920x0_80_0_0_ab6c668c00e17f0c4fd8717a1e9d8b43.jpg

КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Самолёт, выполнявший рейс Новокузнецк – Москва, совершил вынужденную посадку в Казани во вторник утром из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, мужчину госпитализировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин."Сегодня, 15 июня, в 07.15 в аэропорту "Казань" по причине плохого самочувствия пассажира совершил вынужденную посадку борт, следовавший рейсом Новокузнецк – Москва (Домодедово). Пассажир госпитализирован в больницу города", - сказал Гатауллин.По его информации, в 8.22 воздушное судно продолжило движение по маршруту.Как сообщили РИА Новости в Республиканской клинической больнице Татарстана, 66-летний пассажир – житель Кемеровской области - был доставлен в клинику, у него диагностирован инфаркт. В настоящее время идёт операция.

https://ria.ru/20210327/samolet-1603127439.html

москва

новокузнецк

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домодедово (аэропорт), москва, новокузнецк, казань, происшествия