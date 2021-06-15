https://ria.ru/20210615/polsha-1737114869.html

Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"

Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.06.2021

Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"

Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T17:26

2021-06-15T17:26

2021-06-15T23:45

россия

северный поток — 2

евросоюз

польша

в мире

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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает корреспондент РИА Новости."Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе прежде всего ФРГ в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, к отказу от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", а также к принятию мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства", — говорится в резолюции.Свой призыв польские депутаты обосновали уважением "к ценностям, на которых основан Европейский союз", а также солидарностью "с Украиной" и заботой "о стабильности и безопасности в Европе", а также стремлением к "повышению устойчивости Союза к давлению со стороны России".Кроме того, сейм призвал США как "союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В Кремле неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737077529.html

https://ria.ru/20210614/potok-1736913759.html

https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html

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россия, северный поток — 2, евросоюз, польша, в мире