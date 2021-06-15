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Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 15.06.2021
Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T17:26
2021-06-15T23:45
россия
северный поток — 2
евросоюз
польша
в мире
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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает корреспондент РИА Новости."Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе прежде всего ФРГ в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, к отказу от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", а также к принятию мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства", — говорится в резолюции.Свой призыв польские депутаты обосновали уважением "к ценностям, на которых основан Европейский союз", а также солидарностью "с Украиной" и заботой "о стабильности и безопасности в Европе", а также стремлением к "повышению устойчивости Союза к давлению со стороны России".Кроме того, сейм призвал США как "союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.В Кремле неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737077529.html
https://ria.ru/20210614/potok-1736913759.html
https://ria.ru/20210614/krym-1736946079.html
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россия, северный поток — 2, евросоюз, польша, в мире
Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26 15.06.2021 (обновлено: 23:45 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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Сейм Польши принял резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2"

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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Нижняя палата парламента Польши (сейм) приняла резолюцию против строительства газопровода "Северный поток — 2", передает корреспондент РИА Новости.
"Сейм Польши в знак солидарности с нашими соседями из Центральной Европы, опасности российской экспансии, в частности для Украины, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе прежде всего ФРГ в качестве нашего союзника по НАТО и партнера в Европейском союзе, к отказу от какой-либо поддержки реализации проекта газопровода "Северный поток — 2", а также к принятию мер, направленных на немедленное и эффективное прекращения его строительства", — говорится в резолюции.
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Кроме того, сейм призвал США как "союзника в НАТО поддерживать и расширять санкции против организаций, участвующих в строительстве газопровода".
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"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.
В Кремле неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что газопровод будет достроен.
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