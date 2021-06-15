https://ria.ru/20210615/poezd-1737129473.html
В Мексике поезд врезался в жилые дома
В Мексике поезд врезался в жилые дома - РИА Новости, 15.06.2021
В Мексике поезд врезался в жилые дома
Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско, сообщила служба гражданской защиты штата. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:54
2021-06-15T18:54
2021-06-15T18:54
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско, сообщила служба гражданской защиты штата."Идут работы на месте крушения поезда из 108 вагонов в Сан-Исидро-Масатепек, муниципалитет Тала. 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома, в результате чего три человека получили ранения и один скончался", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter.В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.
https://radiosputnik.ria.ru/20210607/poezd-1735939599.html
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халиско, мексика, в мире
В Мексике поезд врезался в жилые дома
В Мексике поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома, один человек погиб, трое ранены