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В Мексике поезд врезался в жилые дома
В Мексике поезд врезался в жилые дома - РИА Новости, 15.06.2021
В Мексике поезд врезался в жилые дома
Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско, сообщила служба гражданской защиты штата. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:54
2021-06-15T18:54
халиско
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МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско, сообщила служба гражданской защиты штата."Идут работы на месте крушения поезда из 108 вагонов в Сан-Исидро-Масатепек, муниципалитет Тала. 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома, в результате чего три человека получили ранения и один скончался", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter.В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.
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халиско, мексика, в мире
В Мексике поезд врезался в жилые дома
18:54 15.06.2021
 
© Flickr / monocaiМашина скорой помощи. Мексика
Машина скорой помощи. Мексика - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Flickr / monocai

В Мексике поезд сошел с рельсов и врезался в жилые дома, один человек погиб, трое ранены

Читать ria.ru в
МЕХИКО, 15 июн - РИА Новости. Три человека пострадали и один погиб в результате крушения грузового поезда на западе Мексики в штате Халиско, сообщила служба гражданской защиты штата.
"Идут работы на месте крушения поезда из 108 вагонов в Сан-Исидро-Масатепек, муниципалитет Тала. 2 локомотива и 12 вагонов перевернулись на 4 дома, в результате чего три человека получили ранения и один скончался", - говорится в сообщении в блоге спасателей в Twitter.
В службе гражданской защиты уточнили, что сотрудники разбирают завалы, чтобы извлечь тело погибшего местного жителя.
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