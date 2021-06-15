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В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег - РИА Новости, 15.06.2021
В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
Велосипедист в Курской области попал в больницу с 85% ожогов тела после того, как его облил горючим и поджег на почве личной неприязни сосед, сообщает во... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:49
2021-06-15T16:49
россия
следственный комитет россии (ск рф)
курская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Велосипедист в Курской области попал в больницу с 85% ожогов тела после того, как его облил горючим и поджег на почве личной неприязни сосед, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.Инцидент произошел утром 13 июня в селе Черницыно Октябрьского района."Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около дома, расположенного на улице Цукановка, с целью убийства облил горючей жидкостью проезжавшего мимо на велосипеде своего 59-летнего соседа, к которому испытывал личные неприязненные отношения, после чего совершил поджог", - говорится в сообщении.По данным следствия, потерпевший с ожогами 85% тела был доставлен в реанимационное отделение Курской областной клинической больницы. В его отношении 46-летнего соседа возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.В Курской области три месяца назад уже был подобный случай. В середине марта жительница хутора Заречье Железногорского района во время ссоры во дворе дома облила горючим восьмилетнего сына, рассказавшего отчиму о ее измене, и подожгла.Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался.Мать мальчика вскоре была задержана, суд заключил ее под стражу.
https://ria.ru/20210527/proisshestvie-1734360299.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), курская область, происшествия
В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49 15.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Житель села в Курской области облил горючим и поджег своего соседа на почве личной неприязни

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ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Велосипедист в Курской области попал в больницу с 85% ожогов тела после того, как его облил горючим и поджег на почве личной неприязни сосед, сообщает во вторник управление СК РФ по региону.
Инцидент произошел утром 13 июня в селе Черницыно Октябрьского района.
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"Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около дома, расположенного на улице Цукановка, с целью убийства облил горючей жидкостью проезжавшего мимо на велосипеде своего 59-летнего соседа, к которому испытывал личные неприязненные отношения, после чего совершил поджог", - говорится в сообщении.
По данным следствия, потерпевший с ожогами 85% тела был доставлен в реанимационное отделение Курской областной клинической больницы. В его отношении 46-летнего соседа возбуждено дело о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В Курской области три месяца назад уже был подобный случай. В середине марта жительница хутора Заречье Железногорского района во время ссоры во дворе дома облила горючим восьмилетнего сына, рассказавшего отчиму о ее измене, и подожгла.
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Сбил пламя на одежде и теле ребенка вышедший из дома отчим. С ожогами третьей степени ребенок был доставлен в Железногорскую городскую больницу, откуда его перевезли в Курскую областную клиническую больницу. Там ребенка прооперировали, его санавиацией планировалось доставить в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако во время транспортировки ребенок скончался.
Мать мальчика вскоре была задержана, суд заключил ее под стражу.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Курская областьПроисшествия
 
 
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