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В Петербурге двое мужчин избили подростка из-за серьги в ухе
В Петербурге двое мужчин избили подростка из-за серьги в ухе - РИА Новости, 15.06.2021
В Петербурге двое мужчин избили подростка из-за серьги в ухе
Двух мужчин, подозреваемых в избиении 17-летнего подростка, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T23:25
2021-06-15T23:25
2021-06-15T23:33
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санкт-петербург
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С -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Двух мужчин, подозреваемых в избиении 17-летнего подростка, задержали в Петербурге, сообщает пресс-служба городского управления СК."Подозреваемые в ночь на 13 июня у дома 12 корпус 1 по 5-му Предпортовому проезду из хулиганских побуждений напали на несовершеннолетнего 2004 года рождения и избили его", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в отношении одного из соучастников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении другого решается вопрос об аресте. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.Как сообщили местные СМИ, мужчины начали конфликт с подростком из-за серьги в его ухе. В результате началась драка. На опубликованном в сети видео инцидента зачинщик драки догоняет подростка и начинает потасовку.
https://ria.ru/20210611/izbienie-1736607492.html
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следственный комитет россии (ск рф), санкт-петербург, происшествия
В Петербурге двое мужчин избили подростка из-за серьги в ухе
23:25 15.06.2021 (обновлено: 23:33 15.06.2021)
В Петербурге задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении подростка из-за серьги в ухе