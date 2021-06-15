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В Подмосковье отменили все массовые мероприятия
В Подмосковье отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 15.06.2021
В Подмосковье отменили все массовые мероприятия
Власти Московской области отменили все массовые мероприятия до 15 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T12:15
2021-06-15T13:25
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Московской области отменили все массовые мероприятия до 15 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев."Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем, соблюдение мер безопасности критически важно", — сказал он на оперативном совещании с министрами и главами округов.Ранее Воробьёв подписал постановление об изменении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 13 по 20 июня в Подмосковье действует обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.За минувшие сутки в регионе выявили 1135 новых случаев COVID-19. С начала пандемии этот показатель превысил 283 тысячи. Жертвами болезни стали 6285 жителей Подмосковья, выздоровели 234 тысячи человек.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье отменили все массовые мероприятия
12:15 15.06.2021 (обновлено: 13:25 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В Подмосковье отменили все массовые мероприятия до 15 июля

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Московской области отменили все массовые мероприятия до 15 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
"Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем, соблюдение мер безопасности критически важно", — сказал он на оперативном совещании с министрами и главами округов.
Ранее Воробьёв подписал постановление об изменении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 13 по 20 июня в Подмосковье действует обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.
За минувшие сутки в регионе выявили 1135 новых случаев COVID-19. С начала пандемии этот показатель превысил 283 тысячи. Жертвами болезни стали 6285 жителей Подмосковья, выздоровели 234 тысячи человек.
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