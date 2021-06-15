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В Подмосковье отменили все массовые мероприятия

В Подмосковье отменили все массовые мероприятия - РИА Новости, 15.06.2021

В Подмосковье отменили все массовые мероприятия

Власти Московской области отменили все массовые мероприятия до 15 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T12:15

2021-06-15T12:15

2021-06-15T13:25

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Московской области отменили все массовые мероприятия до 15 июля из-за роста заболеваемости коронавирусом, сообщил глава региона Андрей Воробьев."Парки у нас работают, экономика работает, вместе с тем, соблюдение мер безопасности критически важно", — сказал он на оперативном совещании с министрами и главами округов.Ранее Воробьёв подписал постановление об изменении мер по борьбе с коронавирусной инфекцией. С 13 по 20 июня в Подмосковье действует обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания.За минувшие сутки в регионе выявили 1135 новых случаев COVID-19. С начала пандемии этот показатель превысил 283 тысячи. Жертвами болезни стали 6285 жителей Подмосковья, выздоровели 234 тысячи человек.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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