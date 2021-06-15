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Песков: решения о продлении временного пребывания мигрантов пока нет
Песков: решения о продлении временного пребывания мигрантов пока нет - РИА Новости, 15.06.2021
Песков: решения о продлении временного пребывания мигрантов пока нет
В России остро ощущается дефицит рабочей силы на стройках, однако никаких новых решений в отношении трудовых мигрантов, в частности, о продлении временного... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:08
2021-06-15T13:08
россия
мигранты
снг
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В России остро ощущается дефицит рабочей силы на стройках, однако никаких новых решений в отношении трудовых мигрантов, в частности, о продлении временного пребывания, не принималось, надо следовать тем решениям, что уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это действительно проблема, и на стройках рабочих рук не хватает, дефицит остро ощущается. И действительно, сейчас перегрузка всей системы, это требует мобилизации дополнительных усилий от наших миграционщиков. Это известно, и им тоже это известно, они принимают необходимы меры", - сказал Песков журналистам.Отвечая на вопрос о возможности продления временного пребывания мигрантов в России, он подчеркнул, что никаких решений пока не принималось."Пока решений не принималось. Вы знаете, что были заявления, что их не следует ждать, нужно следовать ранее принятым решениям", - сказал он.Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии коронавируса. По данным МВД, на сегодня в России набралось уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего - 332 тысячи – из Узбекистана.
https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html
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россия, мигранты, снг, дмитрий песков, политика
Песков: решения о продлении временного пребывания мигрантов пока нет
13:08 15.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанк Граждане Узбекистана на станции Первомайская перед посадкой на вывозной поезд
 Граждане Узбекистана на станции Первомайская перед посадкой на вывозной поезд - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Песков заявил, что решения о продлении временного пребывания мигрантов в России пока нет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В России остро ощущается дефицит рабочей силы на стройках, однако никаких новых решений в отношении трудовых мигрантов, в частности, о продлении временного пребывания, не принималось, надо следовать тем решениям, что уже есть, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это действительно проблема, и на стройках рабочих рук не хватает, дефицит остро ощущается. И действительно, сейчас перегрузка всей системы, это требует мобилизации дополнительных усилий от наших миграционщиков. Это известно, и им тоже это известно, они принимают необходимы меры", - сказал Песков журналистам.
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Отвечая на вопрос о возможности продления временного пребывания мигрантов в России, он подчеркнул, что никаких решений пока не принималось.
"Пока решений не принималось. Вы знаете, что были заявления, что их не следует ждать, нужно следовать ранее принятым решениям", - сказал он.
Ранее первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой напомнил, что после 15 июня 2021 года нелегальные мигранты из стран СНГ будут депортированы из России. До этого действует мораторий на выдворение, введенный из-за пандемии коронавируса. По данным МВД, на сегодня в России набралось уже более миллиона нелегалов из государств СНГ, больше всего - 332 тысячи – из Узбекистана.
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