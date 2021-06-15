https://ria.ru/20210615/peru-1737150044.html

На выборах президента Перу победил Педро Кастильо

На выборах президента Перу победил Педро Кастильо - РИА Новости, 15.06.2021

На выборах президента Перу победил Педро Кастильо

Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента Перу, набрав 50,125% голосов, следует из данных подсчета 100% голосов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T23:51

2021-06-15T23:51

2021-06-15T23:58

педро кастильо

перу

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента Перу, набрав 50,125% голосов, следует из данных подсчета 100% голосов.По данным избиркома, за Кастильо проголосовали 8 835 579 избирателей.Его соперница Кейко Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%, или 8 791 521 голос.

https://ria.ru/20210604/peru-1735539257.html

перу

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педро кастильо, перу, в мире