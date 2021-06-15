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На выборах президента Перу победил Педро Кастильо
На выборах президента Перу победил Педро Кастильо - РИА Новости, 15.06.2021
На выборах президента Перу победил Педро Кастильо
Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента Перу, набрав 50,125% голосов, следует из данных подсчета 100% голосов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T23:51
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента Перу, набрав 50,125% голосов, следует из данных подсчета 100% голосов.По данным избиркома, за Кастильо проголосовали 8 835 579 избирателей.Его соперница Кейко Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%, или 8 791 521 голос.
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педро кастильо, перу, в мире
На выборах президента Перу победил Педро Кастильо
23:51 15.06.2021 (обновлено: 23:58 15.06.2021)
 
© AP Photo / Martin MejiaПрезидент Перу Педро Кастильо
Президент Перу Педро Кастильо - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Martin Mejia

На выборах президента Перу победил Педро Кастильо, набрав 50,125 процента голосов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Педро Кастильо от левой партии "Свободное Перу" победил на выборах президента Перу, набрав 50,125% голосов, следует из данных подсчета 100% голосов.
По данным избиркома, за Кастильо проголосовали 8 835 579 избирателей.
Его соперница Кейко Фухимори, баллотировавшаяся от партии "Народная сила", набрала 49,875%, или 8 791 521 голос.
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