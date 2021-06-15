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В Перми суд вынес приговор внуку, избивавшему бабушку
В Перми суд вынес приговор внуку, избивавшему бабушку - РИА Новости, 15.06.2021
В Перми суд вынес приговор внуку, избивавшему бабушку
Пермский суд отправил внука, избивавшего бабушку и обокравшего чужой дом, на четыре года в колонию строгого режима, сообщает краевое управление МВД. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T18:57
2021-06-15T18:57
пермь
происшествия
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ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Пермский суд отправил внука, избивавшего бабушку и обокравшего чужой дом, на четыре года в колонию строгого режима, сообщает краевое управление МВД.По данным ведомства, 43-летний житель Юсьвинского округа, живший с 80-летней бабушкой, сильно пил и постоянно избивал пожилую женщину, которая нуждалась в постоянном уходе и передвигалась по дому при помощи ходунков. Однажды внук пнул бабушку по ноге за то, что она не дала ему деньги на такси, об инциденте узнала её дочь и пожаловалась на родственника в полицию, указывают правоохранители.Согласно их информации, в декабре 2020 года в состоянии опьянения мужчина залез в чужой дом в деревне Ситково и украл оттуда стиральную машину, металлическую посуду, железную кровать, алюминиевый кабель, конный плуг, санки и другое имущество."Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210416/izbienie-1728607183.html
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пермь, происшествия
В Перми суд вынес приговор внуку, избивавшему бабушку
18:57 15.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Пермский суд отправил на четыре года в колонию внука, избивавшего бабушку и обокравшего дом

Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 15 июн - РИА Новости. Пермский суд отправил внука, избивавшего бабушку и обокравшего чужой дом, на четыре года в колонию строгого режима, сообщает краевое управление МВД.
По данным ведомства, 43-летний житель Юсьвинского округа, живший с 80-летней бабушкой, сильно пил и постоянно избивал пожилую женщину, которая нуждалась в постоянном уходе и передвигалась по дому при помощи ходунков. Однажды внук пнул бабушку по ноге за то, что она не дала ему деньги на такси, об инциденте узнала её дочь и пожаловалась на родственника в полицию, указывают правоохранители.
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На Кубани внук до смерти избил бабушку
Согласно их информации, в декабре 2020 года в состоянии опьянения мужчина залез в чужой дом в деревне Ситково и украл оттуда стиральную машину, металлическую посуду, железную кровать, алюминиевый кабель, конный плуг, санки и другое имущество.
"Суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
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