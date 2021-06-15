https://ria.ru/20210615/peregovory-1737028699.html

В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово

В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово - РИА Новости, 15.06.2021

В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово

Диалог Белграда и Приштины о нормализации отношений не будет простым, однако он необходим, в том числе для возможности их вхождения в будущем в Евросоюз, сказал РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T09:59

2021-06-15T09:59

2021-06-15T09:59

евросоюз

сербия

косово

белград (город)

приштина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576896884_0:60:2897:1690_1920x0_80_0_0_c2217d038f7a9a11d78b4b836ac74210.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Диалог Белграда и Приштины о нормализации отношений не будет простым, однако он необходим, в том числе для возможности их вхождения в будущем в Евросоюз, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед новым раундом переговоров."Диалог не будет простым, но он нужен", - сказал он.Во вторник в Брюсселе пройдёт новый раунд переговоров под эгидой Евросоюза. Ожидается участие президента Сербии Александра Вучича, премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, главы дипломатии ЕС, а также спецпредставителя союза Мирослава Лайчака."Диалог - это путь к европейскому будущему для обеих сторон", - сказал Боррель. Кроме того, нормализация отношений позитивна для жителей региона, добавил он.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.

https://ria.ru/20210602/kosovo-1735270923.html

сербия

косово

белград (город)

приштина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, сербия, косово, белград (город), приштина, в мире