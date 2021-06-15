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В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово
В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово - РИА Новости, 15.06.2021
В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово
Диалог Белграда и Приштины о нормализации отношений не будет простым, однако он необходим, в том числе для возможности их вхождения в будущем в Евросоюз, сказал РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:59
2021-06-15T09:59
евросоюз
сербия
косово
белград (город)
приштина
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Диалог Белграда и Приштины о нормализации отношений не будет простым, однако он необходим, в том числе для возможности их вхождения в будущем в Евросоюз, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед новым раундом переговоров."Диалог не будет простым, но он нужен", - сказал он.Во вторник в Брюсселе пройдёт новый раунд переговоров под эгидой Евросоюза. Ожидается участие президента Сербии Александра Вучича, премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, главы дипломатии ЕС, а также спецпредставителя союза Мирослава Лайчака."Диалог - это путь к европейскому будущему для обеих сторон", - сказал Боррель. Кроме того, нормализация отношений позитивна для жителей региона, добавил он.Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
https://ria.ru/20210602/kosovo-1735270923.html
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евросоюз, сербия, косово, белград (город), приштина, в мире
В ЕС прокомментировали предстоящие переговоры между Сербией и Косово
09:59 15.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид города Приштина
Вид города Приштина - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жозеп Боррель констатирует, что диалог Белграда и Приштины не будет простым, но он необходим

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Диалог Белграда и Приштины о нормализации отношений не будет простым, однако он необходим, в том числе для возможности их вхождения в будущем в Евросоюз, сказал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед новым раундом переговоров.
"Диалог не будет простым, но он нужен", - сказал он.
Во вторник в Брюсселе пройдёт новый раунд переговоров под эгидой Евросоюза. Ожидается участие президента Сербии Александра Вучича, премьера самопровозглашенной республики Косово Альбина Курти, главы дипломатии ЕС, а также спецпредставителя союза Мирослава Лайчака.
"Диалог - это путь к европейскому будущему для обеих сторон", - сказал Боррель. Кроме того, нормализация отношений позитивна для жителей региона, добавил он.
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Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения соглашений - 4 августа 2018 года - не был соблюден Приштиной, что тогда привело к росту напряженности в Косово.
 
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