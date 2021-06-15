https://ria.ru/20210615/pentagon-1736622233.html

"Против русских не помогут": почему у морпехов США отобрали все танки

"Против русских не помогут": почему у морпехов США отобрали все танки - РИА Новости, 15.06.2021

"Против русских не помогут": почему у морпехов США отобрали все танки

Пентагон расформировал последнее тяжелое подразделение Корпуса морской пехоты — 1-й танковый батальон. По мнению американских стратегов, морпехи смогут обойтись РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T08:00

2021-06-15T08:00

2021-06-15T07:55

корпус морской пехоты сша

вооруженные силы сша

m1 abrams

пентагон

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Пентагон расформировал последнее тяжелое подразделение Корпуса морской пехоты — 1-й танковый батальон. По мнению американских стратегов, морпехи смогут обойтись и без "брони". Командование обещает, что в ходе масштабного реформирования, которое завершится к 2030 году, КМП перейдет на принципиально новые виды боевой техники и освоит передовую тактику для более эффективного противостояния России и Китаю.Больше мобильностиПервый танковый батальон сформировали в конце 1941 года, после нападения Японии на военно-морскую базу Перл-Харбор. Уже тогда в Пентагоне понимали, что основная тяжесть войны на Тихом океане ляжет на плечи морпехов. В конечном счете бронетехника очень пригодилась американцам, когда они штурмовали захваченные японцами острова. Конечно, крупных танковых сражений на этом театре военных действий не было, однако танки широко применялись при прорыве линий обороны и уничтожении укреплений.Тяжелая бронетехника Корпуса морской пехоты активно участвовала в боевых действиях в Корее, Вьетнаме, Ираке и Афганистане. Однако, по мнению американских генералов, теперь войны будут другими. По словам командующего КМП генерала Дэвида Бергера, "эти машины непригодны для решения наших самых приоритетных задач". В семи танковых батальонах КМП числилось 452 основных боевых танка M1A2 Abrams. Практически всю технику уже передали в сухопутные войска, а машины, которые в данный момент находятся за рубежом или на кораблях, переведут в армейские подразделения к 2023-му.Танкистам-морпехам предложили три варианта: перейти в сухопутные войска, другая должность в КМП или досрочный выход в отставку. Большинство решило продолжить службу в КМП на других должностях, а их в ближайшем будущем появится много. По мнению генерала Бергера, отказ от танков придаст КМП больше мобильности и высвободит средства на закупку более современного вооружения.Масштабные сокращенияГлавная цель реформ в КМП — создание фактически нового вида вооруженных сил для противодействия равным по силе противникам, имеющим выход к морю: России и Китаю в западной части Тихого океана. Последние десятилетия морпехов применяли в основном в контрпартизанских и антитеррористических операциях на Ближнем Востоке. КМП, по сути, дублировал сухопутные войска. В Пентагоне решили, что две армии для одного государства — непозволительная роскошь. Морпехам пора вернуться в море. А для этого корпус нужно максимально облегчить. КМП лишат не только танков, но и танкодесантных средств для доставки с корабля на берег. Сокращается полевая артиллерия: вместо 21 батареи буксируемых орудий — пять. При этом, правда, морпехам передадут дополнительные батареи РСЗО HIMARS — их количество утроится. В эскадрилье F-35B теперь не 16 машин, а десять. Уменьшаются также эскадрильи конвертопланов, вертолетов "Кобра", транспортные. Одни части расформировывают полностью, другие частично. Всего корпус потеряет 12 тысяч человек к 2030 году, то есть семь процентов.Это должно превратить КМП в компактные и мобильные войска, предназначенные для рейдовых операций, а не полномасштабных боевых действий. В Пентагоне считают, что крупные танковые и артиллерийские соединения на тихоокеанском ТВД не нужны. В случае войны с Китаем основной задачей корпуса станет быстрая высадка на островах в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, отрезающая КНР от открытого океана, и развертывание там ударных вооружений. Занять островаГлавный постулат авторов реформы: КМП — это инструмент морской войны, обеспечивающий успех операциями на суше. Это в корне отличается от предыдущей концепции, когда морпехи вступали в бой только после победы ВМС на море. По замыслу стратегов Пентагона, корпус будет действовать в авангарде и сможет уничтожать корабли противника силами наземных частей. Это высвободит флот для других задач. К тому же зарывшиеся в землю островов подразделения КМП менее уязвимы для ракетных обстрелов, чем корабли в открытом море.Корпус получит широкую номенклатуру дальнобойных ракет, запускаемых с наземных платформ и способных поражать как корабли, так и сухопутные цели. В частности, морпехов вооружат ПКР NMS (Naval Strike Missile). Анонсировали создание мощной линейки высокоточных боеприпасов большой дальности, в том числе барражирующих ракет, ожидающих в воздухе целеуказания и команды на удар. Предполагается, что в ходе штурмовых действий такие боеприпасы будут находиться над атакующими войсками и по первому запросу обрушиваться на противника.Изменится и организационно-штатная структура КМП. Основной боевой единицей станет так называемый Морской литоральный полк (Marine Littoral Regiment, MLR) из трех батальонов. Эти части значительно мобильнее громоздких бригад и дивизий. Вооруженные беспилотными аппаратами, действующими в воздухе, на море и под водой, морские пехотинцы смогут атаковать китайские военные корабли прежде, чем те выйдут в Тихий океан. Группы морской пехоты численностью от 50 до 100 человек будут запускать противокорабельные ракеты. Целеуказание также передадут ВВС или ВМС, которые применят ракеты большей дальности.Впрочем, у реформы КМП хватает и противников. Критики отмечают, что подобная зацикленность командования на противостоянии с Китаем и Россией превратит корпус в крайне негибкий инструмент. Его будет сложно адаптировать для другого театра военных действий, предполагающего высадку экспедиционных сил на континентальную часть страны-противника. А вести длительные боевые действия на чужой территории без танков и артиллерии еще мало кому удавалось.

https://ria.ru/20210610/nato-1736520848.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпус морской пехоты сша, вооруженные силы сша, m1 abrams, пентагон