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Пушков ответил на призыв НАТО к России

Пушков ответил на призыв НАТО к России - РИА Новости, 15.06.2021

Пушков ответил на призыв НАТО к России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T01:56

2021-06-15T01:56

2021-06-15T01:56

россия

нато

алексей пушков

сергей рябков

чехия

сша

в мире

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран.Соответствующее заявление лидеры стран-членов альянса сделали по итогам саммита в Брюсселе."Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран", - заметил Пушков в своем Twitter.По его словам, для исключения из данного списка должны быть основания. "Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США", - указал сенатор.Как заявлял на минувшей неделе в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пока нет никаких оснований пересматривать список недружественных государств. Этот перечень правительство утвердило в мае, сейчас в нем две страны — США и Чехия.

https://ria.ru/20210614/spisok-1736982504.html

россия

чехия

сша

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россия, нато, алексей пушков, сергей рябков, чехия, сша, в мире