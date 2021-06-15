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Пушков ответил на призыв НАТО к России
Пушков ответил на призыв НАТО к России - РИА Новости, 15.06.2021
Пушков ответил на призыв НАТО к России
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T01:56
2021-06-15T01:56
россия
нато
алексей пушков
сергей рябков
чехия
сша
в мире
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран.Соответствующее заявление лидеры стран-членов альянса сделали по итогам саммита в Брюсселе."Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран", - заметил Пушков в своем Twitter.По его словам, для исключения из данного списка должны быть основания. "Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США", - указал сенатор.Как заявлял на минувшей неделе в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пока нет никаких оснований пересматривать список недружественных государств. Этот перечень правительство утвердило в мае, сейчас в нем две страны — США и Чехия.
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россия, нато, алексей пушков, сергей рябков, чехия, сша, в мире
Пушков ответил на призыв НАТО к России
01:56 15.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Сенатор Пушков ответил на призыв НАТО к России пересмотреть список недружественных стран

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв НАТО к России исключить Чехию и США из списка недружественных стран.
Соответствующее заявление лидеры стран-членов альянса сделали по итогам саммита в Брюсселе.
"Рассматривая Россию как противника, проводя маневры у наших границ, недружественный нам альянс хочет, чтобы мы исключили США и Чехию из списка недружественных стран", - заметил Пушков в своем Twitter.
По его словам, для исключения из данного списка должны быть основания.
"Россия не хочет конфликта. Все зависит от поведения самих США", - указал сенатор.
Как заявлял на минувшей неделе в интервью РИА Новости замминистра иностранных дел Сергей Рябков, пока нет никаких оснований пересматривать список недружественных государств. Этот перечень правительство утвердило в мае, сейчас в нем две страны — США и Чехия.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захаров - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
Вчера, 19:30
Захарова оценила призыв НАТО пересмотреть список недружественных стран
 
РоссияНАТОАлексей ПушковСергей РябковЧехияСШАВ мире
 
 
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