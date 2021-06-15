https://ria.ru/20210615/oskvernenie-1737012820.html

В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова

В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова - РИА Новости, 15.06.2021

В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова

Полицейские задержали двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T04:36

2021-06-15T04:36

2021-06-15T12:52

россия

олег пешков

приморский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Полицейские задержали двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.Две девушки 14 и 15 лет ночью 14 июня совершили противоправные действия (какие — не уточняется), а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера.Прокуратура и полиция начали проверки. Также информацию о случившемся направят в органы образования Арсеньевского городского округа.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже всех террористов, которые участвовали в этом нападении, уничтожили, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.

россия

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, олег пешков, приморский край, происшествия