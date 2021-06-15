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В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова - РИА Новости, 15.06.2021
В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
Полицейские задержали двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T04:36
2021-06-15T04:36
2021-06-15T12:52
россия
олег пешков
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости. Полицейские задержали двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова в Арсеньеве Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД.Две девушки 14 и 15 лет ночью 14 июня совершили противоправные действия (какие — не уточняется), а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера.Прокуратура и полиция начали проверки. Также информацию о случившемся направят в органы образования Арсеньевского городского округа.Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже всех террористов, которые участвовали в этом нападении, уничтожили, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.
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РИА Новости
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россия, олег пешков, приморский край, происшествия
В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал Героя России Пешкова
04:36 15.06.2021 (обновлено: 12:52 15.06.2021)
В Приморье полиция задержала двух школьниц, осквернивших памятник Герою России Пешкову
ВЛАДИВОСТОК, 15 июн — РИА Новости.
Полицейские задержали двух школьниц, осквернивших мемориал Героя России Олега Пешкова
в Арсеньеве Приморского края
, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД
.
Две девушки 14 и 15 лет ночью 14 июня совершили противоправные действия (какие — не уточняется), а также вырвали цветочные насаждения и раскидали их по территории сквера.
Прокуратура и полиция начали проверки. Также информацию о случившемся направят в органы образования Арсеньевского городского округа.
Самолет Олега Пешкова был сбит турецким истребителем на севере Сирии 24 ноября 2015 года. Экипаж успел катапультироваться. Штурман Константин Мурахтин выжил. Пешкова, спускающегося с парашютом, боевики расстреляли еще в воздухе. Позже всех террористов, которые участвовали в этом нападении, уничтожили, а погибшему пилоту присвоили звание Героя России посмертно.