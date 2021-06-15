https://ria.ru/20210615/osadki-1737417857.html

Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 17.06.2021

Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

Почти половина месячной нормы осадков - 45% - выпала в отдельных районах Москвы во вторник, на нескольких шоссе образовались временные скопления воды, которые... РИА Новости, 17.06.2021

2021-06-15T22:59

2021-06-15T22:59

2021-06-17T15:40

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1575010381_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_a796f654b674b50cf69853da2e69e41e.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков - 45% - выпала в отдельных районах Москвы во вторник, на нескольких шоссе образовались временные скопления воды, которые устранились в течение 30 минут, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы. В период с 17.00 до 20.00 в столице прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 33 миллиметров осадков. Это 45% от месячной нормы",- говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы."На участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 30 минут ушла в ливневую сеть. На улицах города продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы",- говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20210611/podezdy-1736573767.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва