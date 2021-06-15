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Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы - РИА Новости, 17.06.2021
Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы
Почти половина месячной нормы осадков - 45% - выпала в отдельных районах Москвы во вторник, на нескольких шоссе образовались временные скопления воды, которые... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-15T22:59
2021-06-17T15:40
городское хозяйство москвы
москва
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков - 45% - выпала в отдельных районах Москвы во вторник, на нескольких шоссе образовались временные скопления воды, которые устранились в течение 30 минут, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы. В период с 17.00 до 20.00 в столице прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 33 миллиметров осадков. Это 45% от месячной нормы",- говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы."На участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 30 минут ушла в ливневую сеть. На улицах города продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы",- говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва

Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах Москвы

22:59 15.06.2021 (обновлено: 15:40 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве
Автомобиль едет по подтопленной из-за дождя дороге в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков - 45% - выпала в отдельных районах Москвы во вторник, на нескольких шоссе образовались временные скопления воды, которые устранились в течение 30 минут, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.
"Почти половина месячной нормы осадков выпала в отдельных районах столицы. В период с 17.00 до 20.00 в столице прошли сверхинтенсивные ливневые дожди. По данным синоптиков, в отдельных районах города выпало до 33 миллиметров осадков. Это 45% от месячной нормы",- говорится в сообщении.
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Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы.
"На участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 30 минут ушла в ливневую сеть. На улицах города продолжают дежурить бригады ГУП "Мосводосток". Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы",- говорится в сообщении.
 
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