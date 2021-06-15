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Пьяных водителей хотят ограничить в возможности иметь лицензию на оружие
Пьяных водителей хотят ограничить в возможности иметь лицензию на оружие - РИА Новости, 15.06.2021
Пьяных водителей хотят ограничить в возможности иметь лицензию на оружие
Граждане, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие его для вождения нетрезвому человеку, в течение года не смогут получить... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:34
2021-06-15T02:34
россия
госдума рф
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Граждане, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие его для вождения нетрезвому человеку, в течение года не смогут получить лицензию на оружие, говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия.Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "Об оружии", следует из электронной базы данных Госдумы.В соответствии с действующим законом, лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.В законопроекте, принятом в первом чтении, также предлагается исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Однако поправки, одобренные профильным комитетом ГД ко второму чтению, еще больше ужесточают меры в этой связи.Так, в соответствии с новыми изменениями, лицензия на оружие не будет выдаваться, в том числе, тем гражданам, которые были привлечены к административной ответственности "за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". При этом уточняется, что эта запретительная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию".То же временное ограничение относится и к лицам, привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.Кроме того, поправками ко второму чтению в принципе запрещается выдача лицензии на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". Также предлагается не выдавать лицензию на оружие тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".Совет Госдумы во вторник, 15 июня, утром примет решение относительно рассмотрения законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении тогда же, 15 июня.
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россия, госдума рф, общество
Пьяных водителей хотят ограничить в возможности иметь лицензию на оружие
02:34 15.06.2021
 
© Fotolia / Syda ProductionsПьяный водитель
Пьяный водитель - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© Fotolia / Syda Productions

В Госдуме предложили лишать нетрезвых водителей на год возможности получить лицензию на оружие

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Граждане, управлявшие автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или же передавшие его для вождения нетрезвому человеку, в течение года не смогут получить лицензию на оружие, говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия.
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в федеральный закон "Об оружии", следует из электронной базы данных Госдумы.
В соответствии с действующим законом, лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, гражданам РФ, имеющим неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.
В законопроекте, принятом в первом чтении, также предлагается исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Однако поправки, одобренные профильным комитетом ГД ко второму чтению, еще больше ужесточают меры в этой связи.
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Так, в соответствии с новыми изменениями, лицензия на оружие не будет выдаваться, в том числе, тем гражданам, которые были привлечены к административной ответственности "за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения". При этом уточняется, что эта запретительная мера будет действовать "до истечения одного года со дня окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию".
То же временное ограничение относится и к лицам, привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ, а также к тем нарушителям, к которым был применен в качестве меры наказания административный арест.
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Кроме того, поправками ко второму чтению в принципе запрещается выдача лицензии на оружие тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма". Также предлагается не выдавать лицензию на оружие тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".
Совет Госдумы во вторник, 15 июня, утром примет решение относительно рассмотрения законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении тогда же, 15 июня.
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