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В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие
В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие - РИА Новости, 15.06.2021
В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие
Лицензия на приобретение оружия не должна выдаваться осужденным за торговлю им, отбывшим наказание за терроризм или экстремизм, а также осужденным за насилие... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T02:29
2021-06-15T02:29
2021-06-15T02:45
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лицензия на приобретение оружия не должна выдаваться осужденным за торговлю им, отбывшим наказание за терроризм или экстремизм, а также осужденным за насилие над детьми, об этом говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия.Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий поправки в закон "Об оружии".Сейчас лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.В законопроекте, принятом в первом чтении, также предлагается исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Однако поправки, одобренные профильным комитетом Госдумы ко второму чтению, еще больше ужесточают эти правила.Так, в соответствии с новыми изменениями, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".Также предлагается не выдавать лицензию на оружие тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".Кроме того, лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение будут аннулироваться в случае, если владелец не предъявил его для осмотра или же не предоставил доступ к местам его хранения контролирующим органам.Совет Госдумы во вторник утром примет решение о рассмотрени законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении во вторник, 15 июня.
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россия, госдума рф, общество
В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие
02:29 15.06.2021 (обновлено: 02:45 15.06.2021)
В Госдуме предложили расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лицензия на приобретение оружия не должна выдаваться осужденным за торговлю им, отбывшим наказание за терроризм или экстремизм, а также осужденным за насилие над детьми, об этом говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия.
Комитет Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий поправки в закон "Об оружии".
Сейчас лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.
В законопроекте, принятом в первом чтении, также предлагается исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Однако поправки, одобренные профильным комитетом Госдумы ко второму чтению, еще больше ужесточают эти правила.
Так, в соответствии с новыми изменениями, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".
Также предлагается не выдавать лицензию на оружие тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".
Кроме того, лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение будут аннулироваться в случае, если владелец не предъявил его для осмотра или же не предоставил доступ к местам его хранения контролирующим органам.
"Граждане и юридические лица, которые приобрели списанное оружие до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, не позднее одного года со дня его вступления в силу обязаны в порядке и по форме, установленными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, уведомить федеральный орган исполнительной власти в сфере оборота оружия, или его территориальный орган о наличии у них списанного оружия", - говорится также в поправках.
Совет Госдумы во вторник утром примет решение о рассмотрени законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении во вторник, 15 июня.