https://ria.ru/20210615/oruzhie-1737010214.html

В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие

В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие - РИА Новости, 15.06.2021

В ГД хотят расширить перечень оснований для отказа в лицензии на оружие

Лицензия на приобретение оружия не должна выдаваться осужденным за торговлю им, отбывшим наказание за терроризм или экстремизм, а также осужденным за насилие... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T02:29

2021-06-15T02:29

2021-06-15T02:45

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Лицензия на приобретение оружия не должна выдаваться осужденным за торговлю им, отбывшим наказание за терроризм или экстремизм, а также осужденным за насилие над детьми, об этом говорится в поправках к законопроекту об усилении госконтроля за оборотом оружия.Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий поправки в закон "Об оружии".Сейчас лицензия на приобретение оружия не выдается, в частности, тем, у кого есть неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление, либо отбывшим наказание за тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное с применением оружия.В законопроекте, принятом в первом чтении, также предлагается исключить возможность выдачи лицензий гражданам, имеющим две и более судимости за совершение преступлений. Однако поправки, одобренные профильным комитетом Госдумы ко второму чтению, еще больше ужесточают эти правила.Так, в соответствии с новыми изменениями, отдельно прописывается, что лицензия на оружие не будет выдаваться тем гражданам, которые имеют снятую или погашенную судимость "за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия", и "за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма".Также предлагается не выдавать лицензию на оружие тем, кто имеет "снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, совершенное с применением насилия в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней)".Кроме того, лицензия на приобретение оружия и разрешение на его хранение и ношение будут аннулироваться в случае, если владелец не предъявил его для осмотра или же не предоставил доступ к местам его хранения контролирующим органам.Совет Госдумы во вторник утром примет решение о рассмотрени законопроекта, внесенного группой депутатов во главе с председателем комитета по безопасности Василием Пискаревым. Профильный комитет предлагает рассмотреть и принять проект во втором чтении во вторник, 15 июня.

https://ria.ru/20210513/litsenzii-1732143018.html

https://ria.ru/20210513/oruzhie-1732059980.html

https://ria.ru/20210511/oruzhie-1731827575.html

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россия, госдума рф, общество