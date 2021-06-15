https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737135876.html

Несколько российских регионов вернули ограничения из-за коронавируса

Несколько российских регионов вернули ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021

Несколько российских регионов вернули ограничения из-за коронавируса

В российских регионах стали возвращать карантинные ограничения. РИА Новости, 16.06.2021

2021-06-15T19:56

2021-06-15T19:56

2021-06-16T06:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

ханты-мансийский автономный округ

андрей чибис

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

наталья комарова

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В российских регионах стали возвращать карантинные ограничения.Власти связывают такие меры с ухудшением эпидемиологической обстановки: растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, а также число пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.БурятияБурятии до июля прекращают работу бассейны, массажные и СПА-салоны, солярии и термальные источники. "До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны. <...> Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и спортивного направлений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В парикмахерские и салоны красоты необходима предварительная запись.Кроме того, из-за роста заболеваемости среди молодежи власти ограничили вход в торговые центры для несовершеннолетних.Ранее уже объявили о приостановке до 1 июля работы фуд-кортов внутри ТЦ, аттракционов, кинотеатров и театров, а также очного приема в МФЦ и отделах ЗАГС.ХМАОВ Ханты-Мансийском автономном округе бюджетников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями переведут на дистанционный формат работы. Пожилым людям рекомендовали выходить из дома только в случае необходимости; исключение — трудоустроенные и привитые от коронавируса.Сотрудники бюджетных организаций и чиновники, выходящие из отпуска после 20 июня, смогут вернуться в офис только при наличии результата ПЦР-теста на COVID-19, антител или после вакцинации. Теперь в командировки нельзя отправлять не привитых работников, а вакцинированным рекомендуется давать день отдыха."Родителям детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения в торговых, торгово-развлекательных центрах, иных помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и организациях общественного питания", — подчеркивается в постановлении главы региона Натальи Комаровой.Кроме того, с 16 июня в Югре запретили массовые мероприятия с участием 20 и более человек, при регистрации браков могут присутствовать не более восьми человек. Также временно прекратили использование аттракционов.Мурманская областьВ Мурманской области заведения общепита перестанут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, в это время будут закрыты клубы и бары. До 21 июня необходимо перевести на удаленку треть работников госучреждений. Власти рекомендовали последовать их примеру и остальным работодателям. "Также рекомендуем <...> установить дифференцированное начало рабочего дня", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.Еще одна мера касается общественного транспорта: загрузка не должна превышать двух третей. Губернатор также потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.Хабаровский крайЗампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов объявил о возвращении коронавирусных органичений, предположительно, с 17 июня.Вылет в северные районы края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский) — только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Его можно сделать бесплатно. Работникам-вахтовикам, помимо теста, нужно иметь и сертификат о вакцинации.Роспотребнадзор предложил вернуться к шахматной рассадке в зрительных залах, предложение пока не обсуждали.Главам городов и районов рекомендовали принимать отдельные решения по ограничениям и проведению массовых мероприятий. Так, в Охотском районе уже остановили работу пришкольных летних лагерей. В нескольких селах Хабаровского района полностью отменили все массовые мероприятия.Марий Эл, Подмосковье и Вологодская областьВ Марий Эл также ввели рекомендации по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 15 июня по 5 июля несовершеннолетним запретили находиться в ТЦ без родителей. Согласно указу главы республики, приостановлена работа детских игровых комнат и развлекательных центров.В Вологодской области с 16 июня рестораны, кафе и караоке будут закрыты с полуночи до шести утра. Заполняемость залов на спортивных, развлекательных и досуговых мероприятиях и деловых конференциях сократили с 75% до 50%. Кроме того, закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.В Московской области до 15 июля отменили все массовые мероприятия, включая общегородские выпускные.

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https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737072408.html

https://ria.ru/20210615/shtamm-1737128847.html

https://ria.ru/20210613/shtraf-1736885733.html

россия

ханты-мансийский автономный округ

московская область (подмосковье)

мурманская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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