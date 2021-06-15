https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737135876.html
Несколько российских регионов вернули ограничения из-за коронавируса
Несколько российских регионов вернули ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 16.06.2021
Несколько российских регионов вернули ограничения из-за коронавируса
В российских регионах стали возвращать карантинные ограничения. РИА Новости, 16.06.2021
2021-06-15T19:56
2021-06-15T19:56
2021-06-16T06:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
ханты-мансийский автономный округ
андрей чибис
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
наталья комарова
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В российских регионах стали возвращать карантинные ограничения.Власти связывают такие меры с ухудшением эпидемиологической обстановки: растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, а также число пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.БурятияБурятии до июля прекращают работу бассейны, массажные и СПА-салоны, солярии и термальные источники. "До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны. <...> Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и спортивного направлений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В парикмахерские и салоны красоты необходима предварительная запись.Кроме того, из-за роста заболеваемости среди молодежи власти ограничили вход в торговые центры для несовершеннолетних.Ранее уже объявили о приостановке до 1 июля работы фуд-кортов внутри ТЦ, аттракционов, кинотеатров и театров, а также очного приема в МФЦ и отделах ЗАГС.ХМАОВ Ханты-Мансийском автономном округе бюджетников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями переведут на дистанционный формат работы. Пожилым людям рекомендовали выходить из дома только в случае необходимости; исключение — трудоустроенные и привитые от коронавируса.Сотрудники бюджетных организаций и чиновники, выходящие из отпуска после 20 июня, смогут вернуться в офис только при наличии результата ПЦР-теста на COVID-19, антител или после вакцинации. Теперь в командировки нельзя отправлять не привитых работников, а вакцинированным рекомендуется давать день отдыха."Родителям детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения в торговых, торгово-развлекательных центрах, иных помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и организациях общественного питания", — подчеркивается в постановлении главы региона Натальи Комаровой.Кроме того, с 16 июня в Югре запретили массовые мероприятия с участием 20 и более человек, при регистрации браков могут присутствовать не более восьми человек. Также временно прекратили использование аттракционов.Мурманская областьВ Мурманской области заведения общепита перестанут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, в это время будут закрыты клубы и бары. До 21 июня необходимо перевести на удаленку треть работников госучреждений. Власти рекомендовали последовать их примеру и остальным работодателям. "Также рекомендуем <...> установить дифференцированное начало рабочего дня", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании.Еще одна мера касается общественного транспорта: загрузка не должна превышать двух третей. Губернатор также потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.Хабаровский крайЗампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов объявил о возвращении коронавирусных органичений, предположительно, с 17 июня.Вылет в северные районы края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский) — только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Его можно сделать бесплатно. Работникам-вахтовикам, помимо теста, нужно иметь и сертификат о вакцинации.Роспотребнадзор предложил вернуться к шахматной рассадке в зрительных залах, предложение пока не обсуждали.Главам городов и районов рекомендовали принимать отдельные решения по ограничениям и проведению массовых мероприятий. Так, в Охотском районе уже остановили работу пришкольных летних лагерей. В нескольких селах Хабаровского района полностью отменили все массовые мероприятия.Марий Эл, Подмосковье и Вологодская областьВ Марий Эл также ввели рекомендации по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 15 июня по 5 июля несовершеннолетним запретили находиться в ТЦ без родителей. Согласно указу главы республики, приостановлена работа детских игровых комнат и развлекательных центров.В Вологодской области с 16 июня рестораны, кафе и караоке будут закрыты с полуночи до шести утра. Заполняемость залов на спортивных, развлекательных и досуговых мероприятиях и деловых конференциях сократили с 75% до 50%. Кроме того, закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.В Московской области до 15 июля отменили все массовые мероприятия, включая общегородские выпускные.
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https://ria.ru/20210615/vaktsinatsiya-1737072408.html
https://ria.ru/20210615/shtamm-1737128847.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, ханты-мансийский автономный округ, андрей чибис, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), наталья комарова, московская область (подмосковье), мурманская область, общество
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В российских регионах стали возвращать карантинные ограничения.
Власти связывают такие меры с ухудшением эпидемиологической обстановки: растет заболеваемость COVID-19 и количество госпитализаций, а также число пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.
Бурятия
Бурятии до июля прекращают работу бассейны, массажные и СПА-салоны, солярии и термальные источники.
"До 1 июля закрываются парки, скверы и общественные зоны. <...> Работа всех учреждений дополнительного образования переводится на дистанционный режим, в том числе секций и кружков культурного и спортивного направлений", — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В парикмахерские и салоны красоты необходима предварительная запись.
Кроме того, из-за роста заболеваемости среди молодежи власти ограничили вход в торговые центры для несовершеннолетних.
Ранее уже объявили о приостановке до 1 июля работы фуд-кортов внутри ТЦ, аттракционов, кинотеатров и театров, а также очного приема в МФЦ и отделах ЗАГС.
ХМАО
В Ханты-Мансийском автономном округе
бюджетников старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями переведут на дистанционный формат работы. Пожилым людям рекомендовали выходить из дома только в случае необходимости; исключение — трудоустроенные и привитые от коронавируса.
Сотрудники бюджетных организаций и чиновники, выходящие из отпуска после 20 июня, смогут вернуться в офис только при наличии результата ПЦР-теста на COVID-19, антител или после вакцинации. Теперь в командировки нельзя отправлять не привитых работников, а вакцинированным рекомендуется давать день отдыха.
"Родителям детей в возрасте до 14 лет не допускать их нахождение без своего сопровождения в торговых, торгово-развлекательных центрах, иных помещениях, в которых реализуются услуги в сфере торговли, и организациях общественного питания", — подчеркивается в постановлении главы региона Натальи Комаровой
.
Кроме того, с 16 июня в Югре запретили массовые мероприятия с участием 20 и более человек, при регистрации браков могут присутствовать не более восьми человек. Также временно прекратили использование аттракционов.
Мурманская область
В Мурманской области заведения общепита перестанут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00, в это время будут закрыты клубы и бары.
До 21 июня необходимо перевести на удаленку треть работников госучреждений. Власти рекомендовали последовать их примеру и остальным работодателям.
"Также рекомендуем <...> установить дифференцированное начало рабочего дня", — сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис
на оперативном совещании.
Еще одна мера касается общественного транспорта: загрузка не должна превышать двух третей. Губернатор также потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима.
Хабаровский край
Зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам Евгений Никонов объявил о возвращении коронавирусных органичений, предположительно, с 17 июня.
"Постановление правительства края будет подготовлено на этой неделе. Что мы сейчас делаем? Во-первых, это дистанционный режим работы женщинам в период беременности и работникам старше 65 лет. Роспотребнадзору — рассмотреть возможность перевода на дистант тех, кто не вакцинирован, хотя бы до 30% их от общего количества. Личные приемы граждан, конференции, мероприятия в социальной сфере — в онлайн-формат", — сказал он на заседании оперштаба.
Вылет в северные районы края (Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский) — только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. Его можно сделать бесплатно. Работникам-вахтовикам, помимо теста, нужно иметь и сертификат о вакцинации.
Роспотребнадзор предложил вернуться к шахматной рассадке в зрительных залах, предложение пока не обсуждали.
Главам городов и районов рекомендовали принимать отдельные решения по ограничениям и проведению массовых мероприятий. Так, в Охотском районе
уже остановили работу пришкольных летних лагерей. В нескольких селах Хабаровского района
полностью отменили все массовые мероприятия.
Марий Эл, Подмосковье и Вологодская область
В Марий Эл также ввели рекомендации по переводу 30% сотрудников на удаленку, а с 15 июня по 5 июля несовершеннолетним запретили находиться в ТЦ без родителей. Согласно указу главы республики, приостановлена работа детских игровых комнат и развлекательных центров.
В Вологодской области с 16 июня рестораны, кафе и караоке будут закрыты с полуночи до шести утра. Заполняемость залов на спортивных, развлекательных и досуговых мероприятиях и деловых конференциях сократили с 75% до 50%. Кроме того, закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.
В Московской области до 15 июля отменили все массовые мероприятия, включая общегородские выпускные.