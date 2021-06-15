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https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737098625.html
Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно
Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно - РИА Новости, 15.06.2021
Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно
Ограничений в посещении детских площадок во дворах и на улицах в Москве нет, штрафовать за это не будут, сообщил начальник Главного контрольного управления... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:06
2021-06-15T16:42
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ограничений в посещении детских площадок во дворах и на улицах в Москве нет, штрафовать за это не будут, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24"."Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков, например, велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, соответственно, таких ограничений нет ",- сказал Данчиков.Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.Также мэр ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках: в них закрыты детские, спортивные и развлекательные площадки, сидеть на скамейках и в беседках тоже нельзя, можно только просто гулять. В свою очередь Данчиков сообщал РИА Новости, что соблюдение этих ограничений в парках регулярно контролируется, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Штраф для нарушителей составит 4 тысячи рублей.
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социальный навигатор, детские вопросы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество
Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно
16:06 15.06.2021 (обновлено: 16:42 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Денис ГришкинДетская площадка
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Денис Гришкин

Власти Москвы объяснили, что детскими площадками во дворах и на улицах пользоваться можно

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ограничений в посещении детских площадок во дворах и на улицах в Москве нет, штрафовать за это не будут, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24".
"Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков, например, велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, соответственно, таких ограничений нет ",- сказал Данчиков.
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Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.
Также мэр ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках: в них закрыты детские, спортивные и развлекательные площадки, сидеть на скамейках и в беседках тоже нельзя, можно только просто гулять. В свою очередь Данчиков сообщал РИА Новости, что соблюдение этих ограничений в парках регулярно контролируется, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Штраф для нарушителей составит 4 тысячи рублей.
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