https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737098625.html

Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно

Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно - РИА Новости, 15.06.2021

Власти Москвы объяснили, что детские площадки во дворах посещать можно

Ограничений в посещении детских площадок во дворах и на улицах в Москве нет, штрафовать за это не будут, сообщил начальник Главного контрольного управления... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:06

2021-06-15T16:06

2021-06-15T16:42

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Ограничений в посещении детских площадок во дворах и на улицах в Москве нет, штрафовать за это не будут, сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков в эфире телеканала "Россия 24"."Указом мэра на сегодня ограничено использование детских, спортивных площадок и иной инфраструктуры парков, например, велопрокат. Ограничения, касающиеся дворовых территорий и улицы, не были установлены, соответственно, таких ограничений нет ",- сказал Данчиков.Чтобы приостановить рост заболеваемости, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня.Также мэр ввёл ограничения на пользование городской инфраструктурой в парках: в них закрыты детские, спортивные и развлекательные площадки, сидеть на скамейках и в беседках тоже нельзя, можно только просто гулять. В свою очередь Данчиков сообщал РИА Новости, что соблюдение этих ограничений в парках регулярно контролируется, в том числе с помощью камер видеонаблюдения. Штраф для нарушителей составит 4 тысячи рублей.

https://ria.ru/20210613/koronavirus-1736863046.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, детские вопросы, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество