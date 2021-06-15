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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210615/ogranicheniya-1737019959.html
В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса - РИА Новости, 15.06.2021
В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
Власти Мурманской области приняли решение запретить работу заведений общепита с 23.00 до 6.00, а также перевести треть работников госучреждений на дистанционный РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T09:08
2021-06-15T09:08
распространение коронавируса
андрей чибис
здоровье - общество
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мурманская область
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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение запретить работу заведений общепита с 23.00 до 6.00, а также перевести треть работников госучреждений на дистанционный режим работы из-за роста заражений коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник."Мы с пятницы вводим ограничение по времени работы общепита – возвращаемся к режиму работы с 6.00 до 23.00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут", - сказал Чибис. Он пояснил, что это связано с анализом ситуации с распространением коронавируса.Также губернатор сообщил о том, что со следующего понедельника бюджетные учреждения перейдут на 30-процентный дистанционный режим, как это было в прохождение предыдущего пика. Такую же меру рекомендовано ввести остальным работодателям. "Также рекомендуем работодателям установить дифференцированное начало рабочего дня", - добавил глава региона.Еще одна мера вводится в общественном транспорте – загрузка не должна превышать двух третей. Кроме того, губернатор потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей.В последние дни в Мурманской области наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией – ежедневно выявляется порядка 70 новых случаев. Общее число подтверждённых случаев заболевания превышает 52 тысячи.
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андрей чибис, здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мурманская область
В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса
09:08 15.06.2021
 
© РИА Новости / Павел ЛьвовВид на город Мурманск
Вид на город Мурманск - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов

В Мурманской области введут ограничения из-за коронавируса

Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области приняли решение запретить работу заведений общепита с 23.00 до 6.00, а также перевести треть работников госучреждений на дистанционный режим работы из-за роста заражений коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Мы с пятницы вводим ограничение по времени работы общепита – возвращаемся к режиму работы с 6.00 до 23.00. Клубы и бары также после 23.00 работать не будут", - сказал Чибис. Он пояснил, что это связано с анализом ситуации с распространением коронавируса.
Также губернатор сообщил о том, что со следующего понедельника бюджетные учреждения перейдут на 30-процентный дистанционный режим, как это было в прохождение предыдущего пика. Такую же меру рекомендовано ввести остальным работодателям. "Также рекомендуем работодателям установить дифференцированное начало рабочего дня", - добавил глава региона.
Еще одна мера вводится в общественном транспорте – загрузка не должна превышать двух третей. Кроме того, губернатор потребовал ужесточить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте, торговых центрах и других местах скопления людей.
В последние дни в Мурманской области наблюдается рост заражений коронавирусной инфекцией – ежедневно выявляется порядка 70 новых случаев. Общее число подтверждённых случаев заболевания превышает 52 тысячи.
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
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Распространение коронавирусаАндрей ЧибисЗдоровье - ОбществоОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мурманская область
 
 
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