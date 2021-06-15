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ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе
ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе - РИА Новости, 15.06.2021
ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе
ОБСЕ обеспокоена ростом количества нарушений режима тишины в Донбассе и настаивает на безотлагательном прекращении огня, заявила во вторник на брифинге в Киеве... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T15:24
2021-06-15T15:27
россия
анн линде (мид швеции)
ситуация в днр и лнр
обсе
украина
в мире
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КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. ОБСЕ обеспокоена ростом количества нарушений режима тишины в Донбассе и настаивает на безотлагательном прекращении огня, заявила во вторник на брифинге в Киеве глава организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.С 13 по 15 июня председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде находится с рабочим визитом на Украине. Дипломат уже успела посетить морской порт в украинском Мариуполе, где встретилась с главой Донецкой обладминистрации Павлом Кириленко."Я воспользовалась возможностью высказать свою обеспокоенность относительно увеличения количества случаев нарушения режима прекращения огня и сообщений о жертвах среди гражданских и военных. И подчеркнула необходимость безотлагательного и полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - заявила Линде. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.Она также отметила, что у Киева есть полная поддержка главы ОБСЕ относительно выполнения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" переговоров по урегулированию в Донбассе.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.В Донбассе с июля прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210615/donbass-1737038178.html
https://ria.ru/20210606/kravchuk-1735881572.html
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россия, анн линде (мид швеции), ситуация в днр и лнр, обсе, украина, в мире
ОБСЕ призвала прекратить огонь в Донбассе
15:24 15.06.2021 (обновлено: 15:27 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка
Стена насосной станции, поврежденная в результате обстрела, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Глава ОБСЕ обеспокоена ростом количества обстрелов в Донбассе и призывает прекратить огонь

Читать ria.ru в
КИЕВ, 15 июн – РИА Новости. ОБСЕ обеспокоена ростом количества нарушений режима тишины в Донбассе и настаивает на безотлагательном прекращении огня, заявила во вторник на брифинге в Киеве глава организации, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.
С 13 по 15 июня председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде находится с рабочим визитом на Украине. Дипломат уже успела посетить морской порт в украинском Мариуполе, где встретилась с главой Донецкой обладминистрации Павлом Кириленко.
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"Я воспользовалась возможностью высказать свою обеспокоенность относительно увеличения количества случаев нарушения режима прекращения огня и сообщений о жертвах среди гражданских и военных. И подчеркнула необходимость безотлагательного и полного соблюдения режима прекращения огня на востоке Украины", - заявила Линде. Трансляция велась на странице МИД Украины в Facebook.
Она также отметила, что у Киева есть полная поддержка главы ОБСЕ относительно выполнения минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате" переговоров по урегулированию в Донбассе.
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Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.
В Донбассе с июля прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
 
РоссияАнн Линде (МИД Швеции)Ситуация в ДНР и ЛНРОБСЕУкраинаВ мире
 
 
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