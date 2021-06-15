Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/obman-1737101938.html
Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться - РИА Новости, 15.06.2021
Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
Североатлантический альянс обманул международное сообщество, которое рассчитывало на новый этап развития, такое мнение высказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:20
2021-06-15T17:18
россия
мария захарова
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мид германии
нато
джеймс бейкер
михаил горбачев
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:262:2932:1911_1920x0_80_0_0_72afc067ada5eb6d76daf809792a7c43.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обманул международное сообщество, которое рассчитывало на новый этап развития, такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Накануне репортер канала NBC Ким Симмонс в беседе с Владимиром Путиным отметил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения. Как пояснил лидер России, Михаила Горбачева заверили, что расширения военного блока на восток не будет. Президент также задался вопросом, где эти обещания. Журналист возразил и уточнил, в каком документе их зафиксировали. На это Путин ответил поговоркой про "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге."В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток. Так, дипломат привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, в которой последний говорит, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".Она привела пример записи беседы в 1990 году госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве, в которой Бейкер говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии. "Итогом могли бы стать гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска. На самом деле на это мог бы быть введен полный запрет", — приводит Захарова слова Бейкера.Официальный представитель МИД также напомнила высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего расширения НАТО, сказанное им в ходе встречи с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. "Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" — добавила официальный представитель МИД .По ее словам, за прошедший период уже состоялось две волны расширения альянса, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. "Всё это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", — добавила Захарова.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737071897.html
https://ria.ru/20210615/lovushka-1737091398.html
https://ria.ru/20210615/otvet-1737008811.html
https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html
россия
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/149737/70/1497377021_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a015150f0eab375c4eade9e56ec7342.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мария захарова, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид германии, нато, джеймс бейкер, михаил горбачев, москва, сша, цк кпсс, в мире
Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:20 15.06.2021 (обновлено: 17:18 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Захарова опубликовала документы, где было закреплено обещание НАТО не расширяться на Восток

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обманул международное сообщество, которое рассчитывало на новый этап развития, такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Накануне репортер канала NBC Ким Симмонс в беседе с Владимиром Путиным отметил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения. Как пояснил лидер России, Михаила Горбачева заверили, что расширения военного блока на восток не будет. Президент также задался вопросом, где эти обещания. Журналист возразил и уточнил, в каком документе их зафиксировали. На это Путин ответил поговоркой про "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
13:46
Зеленский заявил, что Украина заслуживает вступления в НАТО
НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток. Так, дипломат привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, в которой последний говорит, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".
Она привела пример записи беседы в 1990 году госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве, в которой Бейкер говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии.
"Итогом могли бы стать гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска. На самом деле на это мог бы быть введен полный запрет", — приводит Захарова слова Бейкера.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины во время обучения по методике НАТО на полигоне в Золочевском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15:31
"Ловушка для США". Американцы высказались о вступлении Украины в НАТО
Официальный представитель МИД также напомнила высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего расширения НАТО, сказанное им в ходе встречи с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.
"Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" — добавила официальный представитель МИД .
По ее словам, за прошедший период уже состоялось две волны расширения альянса, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. "Всё это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", — добавила Захарова.
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
01:56
Пушков ответил на призыв НАТО к России
Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
16:36
Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
 
РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ГерманииНАТОДжеймс БейкерМихаил ГорбачевМоскваСШАЦК КПССВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:26Сейм Польши принял резолюцию против строительства "Северного потока — 2"
17:26Байден прибыл в Женеву на встречу с Путиным
17:25В США запустили ракету-носитель Minotaur I с тремя разведспутниками
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
Лента новостейМолния