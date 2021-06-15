Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться
16:20 15.06.2021 (обновлено: 17:18 15.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Захарова опубликовала документы, где было закреплено обещание НАТО не расширяться на Восток
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обманул международное сообщество, которое рассчитывало на новый этап развития, такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Накануне репортер канала NBC Ким Симмонс в беседе с Владимиром Путиным отметил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения. Как пояснил лидер России, Михаила Горбачева заверили, что расширения военного блока на восток не будет. Президент также задался вопросом, где эти обещания. Журналист возразил и уточнил, в каком документе их зафиксировали. На это Путин ответил поговоркой про "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге.
"В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток. Так, дипломат привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, в которой последний говорит, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".
Она привела пример записи беседы в 1990 году госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве, в которой Бейкер говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии.
"Итогом могли бы стать гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска. На самом деле на это мог бы быть введен полный запрет", — приводит Захарова слова Бейкера.
Официальный представитель МИД также напомнила высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего расширения НАТО, сказанное им в ходе встречи с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым.
"Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" — добавила официальный представитель МИД .
По ее словам, за прошедший период уже состоялось две волны расширения альянса, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. "Всё это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", — добавила Захарова.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.