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Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться

Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться - РИА Новости, 15.06.2021

Захарова рассказала, где было закреплено обещание НАТО не расширяться

Североатлантический альянс обманул международное сообщество, которое рассчитывало на новый этап развития, такое мнение высказала официальный представитель МИД... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:20

2021-06-15T16:20

2021-06-15T17:18

россия

мария захарова

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мид германии

нато

джеймс бейкер

михаил горбачев

москва

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Североатлантический альянс обманул международное сообщество, которое рассчитывало на новый этап развития, такое мнение высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.Накануне репортер канала NBC Ким Симмонс в беседе с Владимиром Путиным отметил, что альянс проводит маневры в ответ на российские учения. Как пояснил лидер России, Михаила Горбачева заверили, что расширения военного блока на восток не будет. Президент также задался вопросом, где эти обещания. Журналист возразил и уточнил, в каком документе их зафиксировали. На это Путин ответил поговоркой про "обманули дурачка на четыре кулачка" и подчеркнул, что все договоренности нужно закреплять на бумаге."В НАТО обманули все международное сообщество, которое надеялось на начало нового этапа развития планеты — без блоков, противостояний систем, угроз уничтожения другу друга", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она опубликовала документальные свидетельства заверений западных политиков не расширять НАТО на Восток. Так, дипломат привела выдержку из телеграммы посольства США в Бонне госсекретарю Джеймсу Бейкеру в начале 1990 года о речи главы МИД ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, в которой последний говорит, что "НАТО должна отказаться от расширения своей территории на Восток, то есть приближения к границам Советского Союза".Она привела пример записи беседы в 1990 году госсекретаря США Джеймса Бейкера и министра иностранных дел СССР Эдуарда Шеварднадзе в Москве, в которой Бейкер говорит о конкретизации того, что именно будет в демилитаризованной восточной части Германии. "Итогом могли бы стать гарантии того, что в восточной части Германии не будут размещены натовские войска. На самом деле на это мог бы быть введен полный запрет", — приводит Захарова слова Бейкера.Официальный представитель МИД также напомнила высказывание Бейкера "ни дюйма на Восток" относительно дальнейшего расширения НАТО, сказанное им в ходе встречи с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. "Опубликованные материалы наглядно демонстрируют грубое нарушение альянсом фактического "джентльменского соглашения" с СССР об уважении его интересов безопасности и своих обязательствах о нерасширении НАТО на Восток. Вопрос только в том, а были ли среди западных коллег, которые заключали "джентльменские соглашения", джентльмены?" — добавила официальный представитель МИД .По ее словам, за прошедший период уже состоялось две волны расширения альянса, военная инфраструктура НАТО приближается к российской границе, развертываются многонациональные контингенты в Балтийском регионе, создаются передовые центры тяжелого вооружения в Европе, повышается интенсивность учений, модернизируется военная инфраструктура, увеличиваются военные бюджеты государств альянса. "Всё это создает предпосылки для возникновения инцидентов и усугубляет и без того сложную обстановку на континенте", — добавила Захарова.Саммит НАТО прошел в понедельник в Брюсселе с участием лидеров стран-союзниц. На встрече в верхах обсуждалась новая стратегическая концепция альянса до 2030 года, Россия, Китай, укрепление технического развития, борьба с изменением климата и угрозами в киберпространстве и космосе.Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва готова возобновить контакты в рамках совета Россия-НАТО, начать диалог должны военные. По словам министра, прежде всего военные должны начать разговаривать о том, какова сейчас реальная ситуация на земле, в том числе с учетом нарушения со стороны альянса договоренностей, заключенных в конце 90-х годов, о том, что НАТО не будет размещать существенные боевые силы на территории новых членов.

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https://ria.ru/20210615/otvet-1737008811.html

https://ria.ru/20210615/ukraina-1737104749.html

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