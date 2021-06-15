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В США рассказали, как "обманули" СССР ради строительства самолетов
В США рассказали, как "обманули" СССР ради строительства самолетов - РИА Новости, 15.06.2021
В США рассказали, как "обманули" СССР ради строительства самолетов
Советский Союз невольно "помог" Соединенным Штатам создать сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird, пишет National Interest. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T10:16
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советский Союз невольно "помог" Соединенным Штатам создать сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird, пишет National Interest.По мнению автора статьи Тревора Филсета, Blackbird ("Черный дрозд" или "Черная птица") стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей. Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час."Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать", — отметил журналист.Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном — он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников."Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла", — подытожил Филсет.Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.
https://ria.ru/20210426/strakh-1729902142.html
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В США рассказали, как "обманули" СССР ради строительства самолетов
10:16 15.06.2021 (обновлено: 11:12 15.06.2021)
 
© AP Photo / Itsuo InouyeАмериканский самолет-шпион SR-71 Blackbird
Американский самолет-шпион SR-71 Blackbird - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© AP Photo / Itsuo Inouye

NI: США обманным путем покупали у Советского Союза титан для сверхзвуковых самолетов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Советский Союз невольно "помог" Соединенным Штатам создать сверхзвуковой самолет-разведчик SR-71 Blackbird, пишет National Interest.
По мнению автора статьи Тревора Филсета, Blackbird ("Черный дрозд" или "Черная птица") стал своего рода символом мощи американских ВВС, а также изобретательности авиастроителей.
Однако США не стоит приписывать заслуги только себе, ведь ключевую роль в создании машины сыграл СССР. Дело в том, что основой для SR-71 стал самолет-разведчик Lockheed A-12, который производили в основном из алюминия. Его аэродинамическая конструкция позволяла летать со скоростью свыше двух тысяч миль в час.
"Такая невероятная скорость подразумевала, что самолету не нужно уклоняться от зенитных ракет или как-то им противодействовать, так как он мог их просто обогнать", — отметил журналист.
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Тем не менее алюминий не справлялся с высокой температурой, которая была неизбежна при таких скоростях, поэтому разработчики начали экспериментировать с титаном — он сочетает в себе легкость и прочность. Но в США его запасов было недостаточно, а СССР активно его экспортировал. В итоге ЦРУ провело операцию по тайной скупке этого металла, задействовав подставные корпорации и страны третьего мира в качестве посредников.
"Конечно, если бы Советский Союз знал, что экспортируемый титан использовали для постройки американских самолетов, он бы точно его не продавал. И даже если бы Соединенные Штаты не назвали цель импорта, в Москве наверняка насторожились из-за того, что Вашингтон внезапно заинтересовался таким количеством металла", — подытожил Филсет.
Сверхзвуковой самолет Lockheed SR-71 совершил первый полет в конце декабря 1964 года, а в 1998-м его вывели из эксплуатации. Всего произвели 32 такие машины.
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