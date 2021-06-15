https://ria.ru/20210615/notariat-1737102996.html
Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами
Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами - РИА Новости, 15.06.2021
Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами
Представители двух компаний из Москвы и Алтайского края впервые опробовали новый дистанционный формат нотариального оформления купли-продажи доли в уставном... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T16:26
2021-06-15T16:26
2021-06-15T16:26
федеральная нотариальная палата
алтайский край
барнаул
экономика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представители двух компаний из Москвы и Алтайского края впервые опробовали новый дистанционный формат нотариального оформления купли-продажи доли в уставном капитале юрлица, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.Порядок дистанционной сделки с продажей доли в юрлице аналогичен работе нотариусов при дистанционном удостоверении договора между гражданами. Предварительно нотариусы проводят правовую экспертизу, в том числе обеспечивая сбор необходимых документов и сведений. После согласования проекта договора стороны сделки выбирают удобное время визита в конторы местных нотариусов, которые связываются между собой по защищенному каналу связи и проводят стандартную для любой сделки процедуру. Участники договора подписывают его "простой электронной подписью", а нотариусы удостоверяют документ специальными усиленными квалифицированными электронными подписями. Договор сохраняется в реестре Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений. После удостоверения сделки один из нотариусов направляет сведения в налоговую инспекцию в электронном виде для внесения в ЕГРЮЛ. При этом сегодня нотариусы готовы предоставить бизнесу и ряд других услуг, в частности, регистрацию юрлиц и ИП в формате "одного окна", когда нотариус полностью берет на себя взаимодействие с налоговыми органами, добавили в ФНП.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная нотариальная палата, алтайский край, барнаул, экономика
Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами
Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Представители двух компаний из Москвы и Алтайского края
впервые опробовали новый дистанционный формат нотариального оформления купли-продажи доли в уставном капитале юрлица, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты
.
"В результате, покупателю удалось сэкономить фактически сутки, которые он бы мог потратить на поездку в Барнаул
и обратно, а также избежать рисков проведения крупной сделки через поверенное лицо. Дистанционный формат сделки с привлечением двух и более нотариусов для представителей корпоративной сферы служит весьма удобным, а в каких-то случаях – и уникальным по своим преимуществам механизмом регулирования правоотношений в условиях новых цифровых реалий", - отметили в ФНП.
Порядок дистанционной сделки с продажей доли в юрлице аналогичен работе нотариусов при дистанционном удостоверении договора между гражданами. Предварительно нотариусы проводят правовую экспертизу, в том числе обеспечивая сбор необходимых документов и сведений. После согласования проекта договора стороны сделки выбирают удобное время визита в конторы местных нотариусов, которые связываются между собой по защищенному каналу связи и проводят стандартную для любой сделки процедуру. Участники договора подписывают его "простой электронной подписью", а нотариусы удостоверяют документ специальными усиленными квалифицированными электронными подписями.
Договор сохраняется в реестре Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений. После удостоверения сделки один из нотариусов направляет сведения в налоговую инспекцию в электронном виде для внесения в ЕГРЮЛ.
При этом сегодня нотариусы готовы предоставить бизнесу и ряд других услуг, в частности, регистрацию юрлиц и ИП в формате "одного окна", когда нотариус полностью берет на себя взаимодействие с налоговыми органами, добавили в ФНП.