https://ria.ru/20210615/notariat-1737102996.html

Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами

Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами - РИА Новости, 15.06.2021

Дистанционный формат нотариальной сделки впервые апробирован юрлицами

Представители двух компаний из Москвы и Алтайского края впервые опробовали новый дистанционный формат нотариального оформления купли-продажи доли в уставном... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T16:26

2021-06-15T16:26

2021-06-15T16:26

федеральная нотариальная палата

алтайский край

барнаул

экономика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представители двух компаний из Москвы и Алтайского края впервые опробовали новый дистанционный формат нотариального оформления купли-продажи доли в уставном капитале юрлица, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.Порядок дистанционной сделки с продажей доли в юрлице аналогичен работе нотариусов при дистанционном удостоверении договора между гражданами. Предварительно нотариусы проводят правовую экспертизу, в том числе обеспечивая сбор необходимых документов и сведений. После согласования проекта договора стороны сделки выбирают удобное время визита в конторы местных нотариусов, которые связываются между собой по защищенному каналу связи и проводят стандартную для любой сделки процедуру. Участники договора подписывают его "простой электронной подписью", а нотариусы удостоверяют документ специальными усиленными квалифицированными электронными подписями. Договор сохраняется в реестре Единой информационной системы нотариата, где ему гарантируется защита от незаконного изъятия, подделки или внесения каких-либо изменений. После удостоверения сделки один из нотариусов направляет сведения в налоговую инспекцию в электронном виде для внесения в ЕГРЮЛ. При этом сегодня нотариусы готовы предоставить бизнесу и ряд других услуг, в частности, регистрацию юрлиц и ИП в формате "одного окна", когда нотариус полностью берет на себя взаимодействие с налоговыми органами, добавили в ФНП.

https://realty.ria.ru/20210601/sdelka-1735045605.html

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федеральная нотариальная палата, алтайский край, барнаул, экономика