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Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике
Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике - РИА Новости, 15.06.2021
Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике
Шесть молодых климатических активистов совместно с двумя крупными экологическими организациями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии в РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T13:40
2021-06-15T13:40
баренцево море
арктика
европейский суд по правам человека
greenpeace
норвегия
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Шесть молодых климатических активистов совместно с двумя крупными экологическими организациями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии в связи с добычей нефти в Арктике, сообщается в пресс-релизе на сайте Greenpeace.Как отмечается в сообщении, защитники окружающей среды считают, что "Норвегия нарушает основные права человека", разрешая бурение новых месторождений нефти "в разгар климатического кризиса".В 2016 году норвежское правительство дало разрешение на работы по поиску и добыче нефти и газа в ранее нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Шесть активистов наряду с Greenpeace Nordic и организацией Young Friends of the Earth Norway надеются, что ЕСПЧ постановит, что "нефтяная экспансия Норвегии" нарушает права человека."Разрешение на бурение нефтяных скважин в уязвимых районах Баренцева моря является нарушением статей 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека, которые предоставляют мне право на защиту от решений, угрожающих моей жизни и благополучию", - отметил один из активистов Лассе Эриксен Бьерн, слова которого приводятся в сообщении.
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баренцево море
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баренцево море, арктика, европейский суд по правам человека, greenpeace, норвегия, в мире
Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике
13:40 15.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЕвропейский Суд по Правам Человека в Страсбурге
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экоактивисты обвинили Норвегию в нарушении прав человека из-за добычи нефти в Арктике

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Шесть молодых климатических активистов совместно с двумя крупными экологическими организациями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии в связи с добычей нефти в Арктике, сообщается в пресс-релизе на сайте Greenpeace.
Как отмечается в сообщении, защитники окружающей среды считают, что "Норвегия нарушает основные права человека", разрешая бурение новых месторождений нефти "в разгар климатического кризиса".
В 2016 году норвежское правительство дало разрешение на работы по поиску и добыче нефти и газа в ранее нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Шесть активистов наряду с Greenpeace Nordic и организацией Young Friends of the Earth Norway надеются, что ЕСПЧ постановит, что "нефтяная экспансия Норвегии" нарушает права человека.
"Разрешение на бурение нефтяных скважин в уязвимых районах Баренцева моря является нарушением статей 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека, которые предоставляют мне право на защиту от решений, угрожающих моей жизни и благополучию", - отметил один из активистов Лассе Эриксен Бьерн, слова которого приводятся в сообщении.
Сотрудники полиции задерживают участницу акции протеста, организованной Extinction Rebellion, против загрязнения окружающей среды, проходящей в Лондоне. 16 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 22:21
В Корнуолле во второй день саммита G7 прошла акция экоактивистов
 
Баренцево мореАрктикаЕвропейский суд по правам человекаGreenpeaceНорвегияВ мире
 
 
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