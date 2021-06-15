https://ria.ru/20210615/norvegiya-1737070724.html

Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике

Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике - РИА Новости, 15.06.2021

Активисты подали в ЕСПЧ иск против Норвегии из-за добычи нефти в Арктике

Шесть молодых климатических активистов совместно с двумя крупными экологическими организациями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии в РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T13:40

2021-06-15T13:40

2021-06-15T13:40

баренцево море

арктика

европейский суд по правам человека

greenpeace

норвегия

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Шесть молодых климатических активистов совместно с двумя крупными экологическими организациями подали в Европейский суд по правам человека иск против Норвегии в связи с добычей нефти в Арктике, сообщается в пресс-релизе на сайте Greenpeace.Как отмечается в сообщении, защитники окружающей среды считают, что "Норвегия нарушает основные права человека", разрешая бурение новых месторождений нефти "в разгар климатического кризиса".В 2016 году норвежское правительство дало разрешение на работы по поиску и добыче нефти и газа в ранее нетронутых районах Баренцева моря в Арктике. Шесть активистов наряду с Greenpeace Nordic и организацией Young Friends of the Earth Norway надеются, что ЕСПЧ постановит, что "нефтяная экспансия Норвегии" нарушает права человека."Разрешение на бурение нефтяных скважин в уязвимых районах Баренцева моря является нарушением статей 2 и 8 Европейской конвенции по правам человека, которые предоставляют мне право на защиту от решений, угрожающих моей жизни и благополучию", - отметил один из активистов Лассе Эриксен Бьерн, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20210612/aktsiya-1736800305.html

баренцево море

арктика

норвегия

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баренцево море, арктика, европейский суд по правам человека, greenpeace, норвегия, в мире