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Цена нефти Brent достигла максимума за два года
Цена нефти Brent достигла максимума за два года - РИА Новости, 15.06.2021
Цена нефти Brent достигла максимума за два года
Стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T21:24
2021-06-15T21:24
2021-06-15T22:22
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.Во вторник вечером мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу. По состоянию на 21:17 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,56%, до 74 долларов за баррель; минутами ранее показатель превысил эту отметку. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель.Днем нефть дорожала на 0,3%. Это связано с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Кроме того, черное золото поддерживают и сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение спроса в 2021 году — в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.
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brent, весь мир, в мире, цены на нефть, экономика
Цена нефти Brent достигла максимума за два года
21:24 15.06.2021 (обновлено: 22:22 15.06.2021)
Цена нефти Brent поднялась выше 74 долларов впервые с 26 апреля 2019 года
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Стоимость нефти Brent
поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.
Во вторник вечером мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу. По состоянию на 21:17 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,56%, до 74 долларов за баррель; минутами ранее показатель превысил эту отметку. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель.
Днем нефть дорожала на 0,3%. Это связано с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Кроме того, черное золото поддерживают и сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.
Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение спроса в 2021 году — в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.