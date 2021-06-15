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Цена нефти Brent достигла максимума за два года

Цена нефти Brent достигла максимума за два года - РИА Новости, 15.06.2021

Цена нефти Brent достигла максимума за два года

Стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T21:24

2021-06-15T21:24

2021-06-15T22:22

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стоимость нефти Brent поднялась выше 74 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года, свидетельствуют данные торгов.Во вторник вечером мировые цены на нефть растут более чем на 1,5% на фоне ожиданий по спросу. По состоянию на 21:17 мск августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на 1,56%, до 74 долларов за баррель; минутами ранее показатель превысил эту отметку. Стоимость июльских фьючерсов на WTI поднималась на 1,74%, до 72,09 доллара за баррель.Днем нефть дорожала на 0,3%. Это связано с тем, что инвесторы оценивают перспективы восстановления экономики после постепенного снятия ограничений на передвижение. Кроме того, черное золото поддерживают и сомнения в скором заключении новой ядерной сделки с Ираном.Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает улучшение спроса в 2021 году — в свете восстановления экономики, продолжающейся вакцинации и ожиданий по ослаблению карантинных ограничений.

https://ria.ru/20210522/oil-1733279401.html

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