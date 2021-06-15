https://ria.ru/20210615/nalogi-1737046468.html

В Госдуме отреагировали на планы Киева по налогам для крымчан

В Госдуме отреагировали на планы Киева по налогам для крымчан - РИА Новости, 15.06.2021

В Госдуме отреагировали на планы Киева по налогам для крымчан

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя планы Киева обложить жителей Крыма налогами, выразил мнение, что Украина поднаторела в громких заявлениях и... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T11:31

2021-06-15T11:31

2021-06-15T11:31

россия

руслан бальбек

госдума рф

республика крым

украина

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя планы Киева обложить жителей Крыма налогами, выразил мнение, что Украина поднаторела в громких заявлениях и пакостях.Ранее портал "Обозреватель" сообщил, что на Украине хотят обложить жителей Крыма налогами. Отмечалось, что власти планируют отменить свободную экономическую зону "Крым", созданную в 2014 году. В итоге на украинцев, проживающих на российском полуострове, который Киев считает своим, будут распространяться такие же налоговые правила, как и внутри страны."До украинской власти, видимо, только сейчас дошло, что из Крыма налоговых поступлений ждать не стоит, крымчане платят налоги в российскую казну. И поэтому, чтобы сохранить хорошую мину при плохой игре, решили показать себя хозяевами ситуации, мол, мы отменяем налоговые льготы - мощно звучит. Но и рассчитано, скажем прямо, на пропагандистский эффект, ведь налогов не было, возвращения Крыма - не предвидится, влияние на крымчан - нулевое. В общем, куда ни посмотри, везде незадача. А так хоть выступить можно громко, как говорится, подсластить горькую пилюлю. Впрочем, Украина поднаторела в громких заявлениях и пакостях, это уже стало обязательным условием государственной политики", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210615/krym-1737016426.html

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россия, руслан бальбек, госдума рф, республика крым, украина, в мире