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Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ
Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ - РИА Новости, 15.06.2021
Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ
Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, об этом заявил глава государства... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T05:17
2021-06-15T07:17
мвф
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Выдержку из его интервью ряду иностранных информагентств опубликовала пресс-служба офиса президента.По мнению Зеленского, МВФ поступает несправедливо, так как в случае Украины речь идет о государстве, которое "восьмой год находится в состоянии войны" и вынуждено "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ"."Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – заявил президент.При этом он добавил, что продолжение сотрудничества Киева с фондом важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. "Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – заключил Зеленский.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. В декабре 2020 года миссия МВФ на Украине начала свою работу по пересмотру программы stand-by, однако она завершилась без результата. Как говорится в заявлении постпреда фонда в стране Йосты Люнгмана, для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс со стороны украинских властей.
https://ria.ru/20210417/finansirovanie-1728743459.html
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мвф, владимир зеленский, украина, в мире
Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ
05:17 15.06.2021 (обновлено: 07:17 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк

Президент Зеленский назвал отношение МВФ к Украине несправедливым

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Выдержку из его интервью ряду иностранных информагентств опубликовала пресс-служба офиса президента.
По мнению Зеленского, МВФ поступает несправедливо, так как в случае Украины речь идет о государстве, которое "восьмой год находится в состоянии войны" и вынуждено "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ".
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"Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – заявил президент.
При этом он добавил, что продолжение сотрудничества Киева с фондом важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. "Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – заключил Зеленский.
Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. В декабре 2020 года миссия МВФ на Украине начала свою работу по пересмотру программы stand-by, однако она завершилась без результата. Как говорится в заявлении постпреда фонда в стране Йосты Люнгмана, для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс со стороны украинских властей.
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