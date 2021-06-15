https://ria.ru/20210615/mvf-1737013376.html

Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ

Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ - РИА Новости, 15.06.2021

Зеленский пожаловался на несправедливость МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, об этом заявил глава государства... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T05:17

2021-06-15T05:17

2021-06-15T07:17

мвф

владимир зеленский

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736509993_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e38fade97254553cc6dd45fa01feedee.jpg

МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) относится к Украине несправедливо, выдвигая Киеву те же требования, что и другим странам, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский. Выдержку из его интервью ряду иностранных информагентств опубликовала пресс-служба офиса президента.По мнению Зеленского, МВФ поступает несправедливо, так как в случае Украины речь идет о государстве, которое "восьмой год находится в состоянии войны" и вынуждено "по-другому выбирать приоритетные сферы для проведения реформ"."Я считаю, нельзя сравнивать стратегию поведения МВФ с Украиной с другими странами. Нашу страну просто нельзя ставить в один ряд с другими. Потому что у нас есть усложненность, потому что идет война. Потому что тратятся деньги не на приоритеты с точки зрения экономики, а с точки зрения безопасности. Сначала военные, сначала медицина, потом все остальное", – заявил президент.При этом он добавил, что продолжение сотрудничества Киева с фондом важно для экономической стабильности и инвестиционного климата Украины, так как к программе МВФ привязаны другие программы финансовой поддержки. "Поэтому мы обязательно сделаем все, что пообещали", – заключил Зеленский.Совет управляющих МВФ в начале июня 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на полтора года общим объемом в пять миллиардов долларов. Первый транш в 2,1 миллиарда страна уже получила. В декабре 2020 года миссия МВФ на Украине начала свою работу по пересмотру программы stand-by, однако она завершилась без результата. Как говорится в заявлении постпреда фонда в стране Йосты Люнгмана, для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс со стороны украинских властей.

https://ria.ru/20210417/finansirovanie-1728743459.html

https://ria.ru/20210215/mvf-1597470580.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвф, владимир зеленский, украина, в мире