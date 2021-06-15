https://ria.ru/20210615/mvd-1737082970.html

В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии

В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии - РИА Новости, 15.06.2021

В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии

Иностранцы, которые находятся в России без законных оснований, должны до 30 сентября обратиться в полицию с просьбой урегулировать эту ситуацию, говорится на... РИА Новости, 15.06.2021

2021-06-15T14:49

2021-06-15T14:49

2021-06-15T16:51

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

общество

россия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иностранцы, которые находятся в России без законных оснований, должны до 30 сентября обратиться в полицию с просьбой урегулировать эту ситуацию, говорится на сайте "МВД Медиа".Ранее Владимир Путин подписал указ о правовом положении иностранных граждан в период пандемии. Документ, в частности, приостанавливает сроки документов, дающих им право находиться в стране. Это означает, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Кроме того, указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства; исключение составят освобожденные из мест лишения свободы и те, кто создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября.Как разъяснили в Министерстве внутренних дел, тем, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021-го не имеет законных оснований для пребывания в стране, предоставили возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы урегулировать свое правовое положение. Это относится и к иностранцам, которые не покинули территорию России и после возобновления авиасообщения.При обращении с таким заявлением иностранных граждан не вышлют из страны."Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 года", — добавили в МВД.Подписанный Путиным указ вступает в силу с 16 июня. Помимо перечисленных предписаний, он также приостанавливает сроки действия виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.Кроме того, согласно документу, граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. У приезжих из других государств будет возможность получить патенты на работу.

https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html

https://ria.ru/20210612/video-1736731923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия