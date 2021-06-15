Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210615/mvd-1737082970.html
В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии
В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии - РИА Новости, 15.06.2021
В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии
Иностранцы, которые находятся в России без законных оснований, должны до 30 сентября обратиться в полицию с просьбой урегулировать эту ситуацию, говорится на... РИА Новости, 15.06.2021
2021-06-15T14:49
2021-06-15T16:51
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:289:3072:2017_1920x0_80_0_0_23bb46f39f1bf383e2b11d0e47c7e483.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иностранцы, которые находятся в России без законных оснований, должны до 30 сентября обратиться в полицию с просьбой урегулировать эту ситуацию, говорится на сайте "МВД Медиа".Ранее Владимир Путин подписал указ о правовом положении иностранных граждан в период пандемии. Документ, в частности, приостанавливает сроки документов, дающих им право находиться в стране. Это означает, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Кроме того, указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства; исключение составят освобожденные из мест лишения свободы и те, кто создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября.Как разъяснили в Министерстве внутренних дел, тем, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021-го не имеет законных оснований для пребывания в стране, предоставили возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы урегулировать свое правовое положение. Это относится и к иностранцам, которые не покинули территорию России и после возобновления авиасообщения.При обращении с таким заявлением иностранных граждан не вышлют из страны."Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 года", — добавили в МВД.Подписанный Путиным указ вступает в силу с 16 июня. Помимо перечисленных предписаний, он также приостанавливает сроки действия виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.Кроме того, согласно документу, граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. У приезжих из других государств будет возможность получить патенты на работу.
https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html
https://ria.ru/20210612/video-1736731923.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849517_0:261:2382:2048_1920x0_80_0_0_a6a045155431eefdcb4b34fa8937588b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество, россия
В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии
14:49 15.06.2021 (обновлено: 16:51 15.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МВД России
Здание МВД России - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МВД с 16 июня по 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания иностранцев в России

Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иностранцы, которые находятся в России без законных оснований, должны до 30 сентября обратиться в полицию с просьбой урегулировать эту ситуацию, говорится на сайте "МВД Медиа".
Ранее Владимир Путин подписал указ о правовом положении иностранных граждан в период пандемии. Документ, в частности, приостанавливает сроки документов, дающих им право находиться в стране. Это означает, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Кроме того, указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства; исключение составят освобожденные из мест лишения свободы и те, кто создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября.
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 00:37
Иностранцы в России будут чаще сдавать тесты по русскому языку и истории
Как разъяснили в Министерстве внутренних дел, тем, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021-го не имеет законных оснований для пребывания в стране, предоставили возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы урегулировать свое правовое положение. Это относится и к иностранцам, которые не покинули территорию России и после возобновления авиасообщения.
При обращении с таким заявлением иностранных граждан не вышлют из страны.
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 года", — добавили в МВД.
Подписанный Путиным указ вступает в силу с 16 июня. Помимо перечисленных предписаний, он также приостанавливает сроки действия виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.
Кроме того, согласно документу, граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. У приезжих из других государств будет возможность получить патенты на работу.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 10:57
Иностранцы рассказали, за что они любят Россию, в видео МИД
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:23В Париже появятся платные парковки для велосипедов
17:14Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
17:14Треть депутатов Мосгордумы привились от коронавируса
17:13Волочкова рассказала, что подала иск на руководство Большого театра
17:13На складе в Челябинске ликвидировали открытое горение
17:07Переводчик папы на встречах с Путиным и патриархом стал послом на Украине
17:03В ЕС выступили за предсказуемые отношения с Россией
17:02В Кургане бывшего росгвардейца приговорили за "поимку" лжетеррориста
17:01Украинские силовики подорвались на собственных минах в Донбассе
16:58В Москве мужчина погиб при падении в шахту лифта
16:56Ученые рассказали, кто рискует повторно заболеть COVID-19
16:49В Курской области сельский житель облил соседа горючим и поджег
16:49Муфтий рассказал, как пройдут молитвы в условиях ограничений в Москве
16:46Два Ту-160 пролетели над Балтийским морем
16:44Жители Горного Алтая сняли на видео котят краснокнижного манула
16:43Эрдоган заявил о планах открыть в Шуше консульство Турции
16:42"Премьер" Косово заявил о необходимости диалога с Сербией на равных
16:38В ЛНР заявили о попытках ВСУ обострить обстановку у линии соприкосновения
16:36Кулеба обвинил Россию в том, что Украину не принимают в НАТО
16:35Эрдоган пообещал сделать все для нормализации отношений с Арменией
Лента новостейМолния