В МВД разъяснили указ о положении иностранцев в период пандемии
14:49 15.06.2021 (обновлено: 16:51 15.06.2021)
МВД с 16 июня по 31 декабря приостанавливает сроки временного проживания иностранцев в России
Ранее Владимир Путин подписал указ о правовом положении иностранных граждан в период пандемии. Документ, в частности, приостанавливает сроки документов, дающих им право находиться в стране. Это означает, что у них, например, не может закончиться вид на жительство. Кроме того, указ запрещает выдворение иностранцев и лиц без гражданства; исключение составят освобожденные из мест лишения свободы и те, кто создает угрозу национальной безопасности. Эта мера будет действовать до 30 сентября.
Как разъяснили в Министерстве внутренних дел, тем, кто прибыл в Россию до 15 марта 2020 года и по состоянию на 16 июня 2021-го не имеет законных оснований для пребывания в стране, предоставили возможность до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные органы МВД, чтобы урегулировать свое правовое положение. Это относится и к иностранцам, которые не покинули территорию России и после возобновления авиасообщения.
При обращении с таким заявлением иностранных граждан не вышлют из страны.
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 года", — добавили в МВД.
Подписанный Путиным указ вступает в силу с 16 июня. Помимо перечисленных предписаний, он также приостанавливает сроки действия виз, миграционных карт и свидетельств участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию.
Кроме того, согласно документу, граждане стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) до 31 декабря 2021 года смогут заключать трудовые и гражданско-правовые договоры вне зависимости от заявленной цели визита в Россию. У приезжих из других государств будет возможность получить патенты на работу.